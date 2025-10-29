Primer lugar en Hackatón de Movilidad Inteligente a estudiantes de Sistemas de Unicolombo

La institución celebra con orgullo este importante reconocimiento, que reafirma su compromiso con la formación de profesionales bilingües, creativos y comprometidos con la transformación digital y social del país.

Cuatro estudiantes de segundo semestre del Programa de Ingeniería de Sistemas de Unicolombo, se destacaron al obtener el primer lugar en la Hackatón de Movilidad Inteligente, organizada por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias y la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo.

El evento, que reunió a 31 equipos de diferentes instituciones de educación superior de Cartagena, tuvo como objetivo promover el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que contribuyan a una movilidad más sostenible, eficiente e inteligente en la ciudad.

Los jóvenes de Unicolombo sobresalieron por su liderazgo, creatividad y enfoque en la innovación, presentando una propuesta tecnológica que combina herramientas digitales, análisis de datos y sostenibilidad urbana en pro de mejorar la gestión del transporte público y la experiencia de los ciudadanos.

Como reconocimiento a su desempeño, cada estudiante recibió un equipo móvil y un viaje a la ciudad de Bogotá, donde participarán en un encuentro nacional sobre transporte inteligente, representando a Cartagena y a Unicolombo ante expertos y líderes del sector tecnológico y de movilidad.