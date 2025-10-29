Presidente Petro comenzó con implicaciones por lista Clinton: Negaron combustible a avión presidencial

No ha pasado ni una semana de la inclusión de la lista Clinton del presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer y su hijo, Nicolás Petro, junto al ministro del Interior, Armando Benedetti, y el alto mandatario ya comenzó a sentir las consecuencias de esta decisión del gobierno de Donald Trump.

La sintió en el viaje que emprendió hasta Medio Oriente, cuando hicieron una parada en el Aeropuerto Barajas de Madrid para abastecer de combustible el avión presidencial; sin embargo, no le pudieron surtir el servicio.

El incidente ocurrió durante una escala que realizaron en Madrid para abastecer de combustible el avión presidencial, en medio de su viaje a Medio Oriente que inició el presidente Gustavo Petro el pasado lunes 27 de octubre, y que finalizará el 4 de noviembre.

¿Por qué le negaron el abastecimiento de combustible al avión presidencial?

Según fuentes de Caracol Radio, el hecho estaría relacionado con la inclusión del presidente Gustavo Petro a la lista Clinton y las restricciones que esto le generaría en varias partes del mundo.

Entre ellas