Policía de Cartagena recuperó bicicleta avaluada en $35 millones

En el marco de operativos contra los delitos de impacto, como el hurto en diversas modalidades, la Policía Nacional en Cartagena a través de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN logró la captura de un hombre conocido como “PORTA” de 27 años edad, natural de Santo Tomas – Atlántico, por el delito receptación.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El operativo se llevó a cabo gracias a la denuncia ciudadana, a través de la línea 123, donde informan que un sujeto se encuentra vendiendo una bicicleta de alta gama el barrio San Fernando en la calle 15 vía pública, de manera inmediata se trasladan las unidades policiales y al verificar el numero de identificación de la bicicleta en la que se transportaba aparece reportada como hurtada.

Es de anotar que la bicicleta recuperada tiene un valor aproximado de 35 millones de pesos y le fue hurtada el 27 de octubre del presente año a un ciudadano en municipio Palmar de Valera - Atlántico, quien fue herido con arma de fuego y se encuentra recibiendo atención médica.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien lo presentará ante un Juez para que le defina su situación jurídica.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.