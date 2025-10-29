Organizaciones sociales rechazan denuncia de Petro por Junta del narcotráfico en Cúcuta

Cúcuta

Un trino del presidente Gustavo Petro en las últimas horas generó alertas en la ciudad de Cúcuta y en diversos sectores sociales al advertir una reunión d ela Junta del narcotráfico en esta ciudad.

En su cuenta de X el jefe de estado manifestó:

Así es: la junta del narcotráfico tiene un segundo nivel de “operativos”, que son: el clan del golfo, Iván Mordisco, y la fracción de la segunda Marquetalia en guerra hoy con el ELN.

Se reunieron en Cúcuta 17 organizaciones manejadas por la Junta, entre ellas la fracción de la segunda Marquetalia, para organizar el plan de saboteo de las elecciones, por eso fortalecí tu seguridad.

En respuesta a unas inquietudes planteadas por la representante a la Cámara Cathy Juvinao.

Frente a ese mensaje desde la Corporación de Derechos Humanos, su presidente Enrique Pertuz dijo a Caracol Radio que “la situación o el hecho que habla de una reunión de más de diecisiete organizaciones del crimen organizado y que hoy los servicios de inteligencia ni la policía ni la fiscalía hayan tenido conocimiento en la ciudad de Cúcuta es grave”.

Indicó que “esto llama la atención, pero también llama la atención, que el presidente hoy nos este hablando aquí de organizaciones que no sabíamos que existían en la ciudad, como la Segunda Marquetalia, la organización guerrillera de Iván Mordisco”.

“Esto sí tiene que preocuparnos, lo que el presidente ha planteado, ha dicho además que trasladó las mesas de votación del Catatumbo frente a este hecho, no le vemos ninguna relación, además por que el ministerio de defensa dice una cosa y el presidente dice otra” dijo el líder social.

Expresó que “esto tiene que llamar la atención a las autoridades, lo que esta planteando el presidente, ha no ser de que tenga una mala información, frente a los hecho que se han dado en el pasado y mucho más frente a las acusaciones que ha venido dando el presidente de los Estados Unidos de la existencia del Cartel de Los Soles y ahora el presidente nos habla de la reunión en la ciudad de Cúcuta”.

Y agregó “esto debe prender las alarmas de todas la instituciones, como es posible que el presidente tenga toda la información de una reunión de grandes ligas y aquí no se haya presentando ni una sola captura por parte de la fiscalía, policía y el ejercito”.

Finamente dij que “el presidente esta mal dateado, mal informado o el presidente de la republica tiene una óptica de este hecho sucedido acá con desconocimiento de las autoridades. Esto prende las alarmas para todos los que tenemos una gran responsabilidad, especialmente en Cúcuta. Uno duda que esto se hubiera dado acá, pero lo esta diciendo el presidente, y lo que significa es que aquí la inteligencia en el departamento y la ciudad esta fallando. Como se hace una reunión de este nivel, y acá como si no hubiese pasado nada”.