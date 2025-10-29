Operativos en diferentes sectores de Cartagena dejan cuatro capturados por hurto

En el marco de operativos contra los delitos de impacto, como el hurto en diversas modalidades, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, en Cartagena de Indias, llevaron a cabo acciones en distintos sectores de la ciudad, resultando en la recuperación de una motocicleta, un celular, una cadena de oro y la captura de cuatro sujetos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El primer resultado operativo se llevó a cabo en el barrio San Fernando, donde las patrullas de vigilancia, durante una persecución, lograron capturar a dos sujetos conocidos como ‘Brandon’ y ‘Sebastián’, de 18 y 20 años de edad, quienes fueron señalados por su víctima de haberlo intimidado con un arma cortopunzante y robarle su celular.

Durante el procedimiento fue recuperado el celular y entregado a su propietario, y se logró la incautación de una motocicleta, medio eficaz para cometer conductas delictivas.

El segundo resultado operativo se llevó a cabo en el barrio República del Líbano, donde fue recuperada una motocicleta marca Bóxer, de placa NEL 35F, la cual había sido hurtada minutos antes a un ciudadano mediante intimidación con un arma de fuego. Gracias a la activación del plan candado, se logró la captura de un sujeto conocido como ‘Danilo’, de 20 años de edad.

La motocicleta recuperada fue entregada a la víctima, quien agradeció a la Policía Nacional por la rápida reacción.

El ultimo resultado también se desarrolló de manera simultánea en el mismo barrio, pero en el sector Tesca, las patrullas de vigilancia durante una persecución, lograron capturar a ‘Yeicol’, de 21 años, quien fue señalado por su víctima de haberle robado una cadena de oro avaluada en dos millones de pesos.

El elemento incautado fue entregado a la víctima, quien agradeció a la Policía Nacional por la rápida reacción.

Los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, capturando y judicializando a los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.