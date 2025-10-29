Grupo de Energía de Bogotá advierte que comunidades impiden construcción de infraestructura

Compromiso de fusión entre Enel y el Grupo Energía de Bogotá. Foto: Colprensa( Thot )

Bogotá D.C

El déficit energético que puede vivir Bogotá en 2026 no es un tema nuevo. Sin embargo en diálogo con Caracol Radio estuvo el presidente del Grupo de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, quien aseguró que desde hace poco más de 10 años comunidades de Cundinamarca han impedido la construcción de infraestructura energética.

Está problemática agrava aún más la situación de energía del centro del país. Pues aparte de que hay trámites y licencias estancadas para los proyectos, la ciudadanía bloquea su construcción.

“Son difíciles de convencer a las personas que les dijeron que eran un riesgo de salud y que pueden afectar el agua (…) Hay poblaciones en el entorno de Bogotá, particularmente en el bosque de niebla, que maneja mensajes muy divorciados de la evidencia empírica y científica, pero con mucha emotividad. También en Subachoque, en Tabio hay personas que simplemente no quieren que pase la infraestructura”, aseguró Ortega.

Mientras tanto la demanda de energía en Bogotá cada vez crece más, pero sin esas redes de conducción de energía, la ciudad acelera su posible riesgo a un desabastecimiento energético.

En municipios de Cundinamarca está problemática ya se está viviendo.

“Ya hay un déficit. Hay proyectos en Zipaquirá que debían terminar pero no se si se van a poder entregar porque no se les puede conectar a la red porque no hay suficiente capacidad de transmisión de electricidad en esas zonas”, señaló el presidente del Grupo de Energía de Bogotá.

Cachancipá, Tocancipá, Cajicá, Zipaquirá, Fusa, y otras poblaciones no pueden crecer más por la falta de capacidad energética, según Ortega.

En Bogotá, el norte y el occidente de la ciudad también se encuentran en ese riesgo.

De ahí la necesidad de que la capital del país tenga fuentes de energía adicionales.

“Bogotá requiere tener fuentes adicionales de energía y no depender solamente Chibor 3, Guavio y el río Bogotá. Estamos muy vulnerables. Eso no es bueno para un sistema eléctrico”, sostuvo.

Son más de cien millones de pesos que están paralizados en este momento porque no se construyen las torres de transmisión y conducción de energía.