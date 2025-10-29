Fiscalía llama a juicio al prófugo César Manrique y otros siete implicados en el desfalco a la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha; y otras siete personas que estarían involucradas en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-.

El ato exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro está prófugo desde el pasado 29 de julio, cuando la juez 66 penal de control de garantías de Bogotá le dictó medida de aseguramiento en prisión. Desde el 25 de agosto pesa en su contra notificación roja de Interpol.

De acuerdo con el ente investigador, Manrique Soacha. “habría gestionado la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó que los contratos que surgieran de estos recursos fueran entregados a oferentes específicos”.

Los demás implicados presuntamente participaron en el direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, con sus respectivas interventorías, y una vinculación por prestación de servicios de topografía a nivel nacional.

El contrato asociado con el suministro de carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira se suscribió en octubre de 2023, por 29.000 millones de pesos, con la Corporación Mixta Yapurutú. Aquí fueron detectados sobrecostos por 11.114 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones de pesos fueron entregados a Manrique Soacha, 2.060 millones de pesos a Riveros Rey y 4.330 millones quedaron en manos de los directivos de Yapurutú.

Además del exdirectivo, los otros involucrados son: el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quienes eran contratistas de la UNGRD; el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, respectivamente; el asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez; y el contratista de la UNGRD Óscar Enrique Cárdenas Angulo.