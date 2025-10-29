Expulsan a ciudadano ecuatoriano vinculado al tráfico de estupefacientes en Cartagena

Un ciudadano ecuatoriano fue expulsado del país por Migración Colombia, tras comprobarse su permanencia irregular en el territorio y su presunta vinculación con redes dedicadas al tráfico de estupefacientes en Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La medida fue ejecutada por el Grupo de Verificaciones Migratorias de la Regional Caribe de la entidad, que estableció que el extranjero había ingresado de manera clandestina y participaba en actividades delictivas que derivaron en su judicialización por parte de las autoridades competentes.

Durante el proceso, se confirmó que el ciudadano tenía antecedentes judiciales en Ecuador, entre ellos un impedimento para salir de ese país y registros por contravenciones penales. Estos antecedentes agravaron su situación migratoria y llevaron a Migración Colombia a ordenar su expulsión inmediata, conforme a la normativa vigente.

“Colombia no es ni será refugio para quienes buscan evadir la justicia o utilizar nuestro territorio para actividades criminales. Estamos reforzando cada control migratorio y fortaleciendo la cooperación con otros países para cerrar el paso a cualquier intento de instrumentalizar nuestras fronteras”, advirtió Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia.

La entidad reiteró que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades nacionales e internacionales para garantizar que el territorio colombiano no sea utilizado como punto de tránsito o refugio por personas vinculadas con el crimen organizado.