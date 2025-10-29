Exgerente de la Imprenta responde a la Procuraduría tras llamado a juicio por cédulas de extranjería

JUSTICIA

En los últimos días la Procuraduría General formuló cargos en contra del exgerente encargado de la Imprenta Nacional, Andrés Cháves, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito con Migración Colombia para la expedición de las cédulas de extranjería.

Dice el Ministerio Público que el funcionario habría violado normas de la contratación estatal pues para esa entidad, la Imprenta Nacional no cuenta con la capacidad técnica ni infraestructura para asumir dicho contrato. En ese sentido, habría tenido que subcontratar la totalidad de la ejecución del proyecto.

Frente a estas acusaciones, el exfuncionario público habló en los micrófonos de Caracol Radio y defendió su gestión al frente de la entidad.

La imprenta sí está preparada para sumir contrato de cédulas de extranjería

En diálogo con Caracol Radio, el exgerente de la Imprenta Nacional aseguró que no es cierto que no esa entidad no tuviera la capacidad técnica e infraestructura tecnológica indispensable para la producción de las cédulas de extranjería.

De hecho, Cháves asegura que, porque cumplía con esos requisitos fue que el comité de Migración Colombia los escogió para ejecutar el contrato, incluso sobre la empresa Thoma, Greg and Sons.

“La misma Procuraduría realizó una visita sorpresa a la a la entidad, visita que con todo gusto se atendió y ellos pudieron evidenciar varios aspectos que, en la misma Imprenta Nacional de Colombia hay la infraestructura física que está el área de impresión el área de calidad, que hay unas bóvedas que se construyeron al interior de la entidad para el desarrollo del contrato, que la infraestructura lógica, esto de los computadores, lecturas de control, de calidad son de la Imprenta Nacional de Colombia y lo más importante, que el personal operativo son funcionarios de la Imprenta Nacional de lo de Colombia", indicó Cháves.

Cédula de extranjería | Foto: Cortesía Ampliar

Subcontratación con dos empresas

La Procuraduría en su formulación de cargos indica que, debido a que la Imprenta no tenía la capacidad técnica, subcontrató la “totalidad de las obligaciones” para la elaboración de las cédulas con las empresas Accesos Holográficos sucursal Colombia y Urbano Express Logística y Mercadeo S.A.S.

Frente a este punto, el exgerente dijo en Caracol Radio que se trata de unas alianzas estratégicas que tiene la Imprenta incluso antes del contrato para la elaboración de estos documentos.

“Estas alianzas incluyen cláusulas de exclusividad, lo que obliga a la Imprenta Nacional a trabajar con sus aliados, salvo excepciones como ofertas de mercado inferiores o falta de interés del aliado. Estas alianzas son cruciales para la competitividad de la Imprenta Nacional frente a empresas privadas. En este caso se acudió a Accesos Holográficos, experto en impresión de seguridad y Urbano Express, para el tema de distribución”, indicó Cháves.

Garantías en llamado a juicio

Andrés Chávez Fernández, exgerente encargado de la Imprenta Nacional, espera que en el juicio disciplinario en la Procuraduría se le brinden todas las garantías procesales para ejercer su legítimo derecho a la defensa.

Chávez está seguro de que se darán estas garantías en la etapa de juzgamiento. Sin embargo, menciona que estas garantías no se dieron en la etapa de instrucción, a cargo de la procuradora tercera delegada para la contratación estatal.