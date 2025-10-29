Estudiantes universitarios presentan soluciones innovadoras en la Hackatón de Movilidad 2025
Durante tres días, jóvenes de distintas Instituciones de Educación Superior propusieron ideas creativas para transformar la movilidad de Cartagena
Con el propósito de promover soluciones tecnológicas e innovadoras para los desafíos de movilidad, se llevó a cabo la Hackatón de Movilidad Cartagena 2025, una iniciativa liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, en alianza con UNITECNAR, que reunió a jóvenes cartageneros comprometidos con construir una ciudad más conectada, eficiente y sostenible.
Del 21 al 23 de octubre, los participantes vivieron un espacio de creatividad, colaboración y aprendizaje, donde el trabajo en equipo y la tecnología se unieron para construir propuestas sostenibles que contribuyan a una Cartagena más ágil, eficiente y conectada.
Durante el evento, los equipos presentaron sus prototipos ante un jurado evaluador, que reconoció las ideas más destacadas por su viabilidad, innovación y aporte al bienestar ciudadano.
Los ganadores de esta edición fueron:
•Primer lugar: Ruta Cero — Alejandro Escudero, Isaac Ayola, Fabián Hernández y Juan Cantillo.
•Segundo lugar: CrashMap — José Luis Cuadro Rivera, Kyle Anthony Forbes Santiago, Luis David Mercado Malo y Julio César López Morelo.
•Tercer lugar: Smart Mobile Team — Cristóbal Andrés García Cuadrado y Samuel Alejandro Banda Correa.
“Con estos eventos, la Alcaldía busca fomentar la participación ciudadana y promover soluciones innovadoras que impulsen el desarrollo económico y mejoren la calidad de vida de todos.”, destacó David Díaz, Líder de la Hackatón Movilidad Cartagena 2025.
Con este espacio, la administración distrital reafirma su compromiso con la innovación ciudadana y la formación de nuevas generaciones capaces de liderar soluciones tecnológicas para el desarrollo urbano.
Por su parte, Libis Valdez, directora de Relaciones Nacionales e Internacionales de UNITECNAR, destacó que “ejercicios como la Hackatón de Movilidad impulsan la innovación ciudadana al articular los proyectos de Alcaldía Distrital, con los aportes de la Academia y el apoyo de las empresas, creando soluciones tecnológicas sostenibles e integrales que transforman a Cartagena”
Las ideas desarrolladas durante la Hackatón de Movilidad 2025 reflejan el potencial de una generación que apuesta por una ciudad más moderna y sostenible. Con iniciativas como esta, Cartagena avanza hacia un futuro más inteligente, eficiente y conectado.