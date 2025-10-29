Estudiantes universitarios presentan soluciones innovadoras en la Hackatón de Movilidad 2025

Con el propósito de promover soluciones tecnológicas e innovadoras para los desafíos de movilidad, se llevó a cabo la Hackatón de Movilidad Cartagena 2025, una iniciativa liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, en alianza con UNITECNAR, que reunió a jóvenes cartageneros comprometidos con construir una ciudad más conectada, eficiente y sostenible.

Del 21 al 23 de octubre, los participantes vivieron un espacio de creatividad, colaboración y aprendizaje, donde el trabajo en equipo y la tecnología se unieron para construir propuestas sostenibles que contribuyan a una Cartagena más ágil, eficiente y conectada.

Durante el evento, los equipos presentaron sus prototipos ante un jurado evaluador, que reconoció las ideas más destacadas por su viabilidad, innovación y aporte al bienestar ciudadano.

Los ganadores de esta edición fueron:

•Primer lugar: Ruta Cero — Alejandro Escudero, Isaac Ayola, Fabián Hernández y Juan Cantillo.

•Segundo lugar: CrashMap — José Luis Cuadro Rivera, Kyle Anthony Forbes Santiago, Luis David Mercado Malo y Julio César López Morelo.

•Tercer lugar: Smart Mobile Team — Cristóbal Andrés García Cuadrado y Samuel Alejandro Banda Correa.

“Con estos eventos, la Alcaldía busca fomentar la participación ciudadana y promover soluciones innovadoras que impulsen el desarrollo económico y mejoren la calidad de vida de todos.”, destacó David Díaz, Líder de la Hackatón Movilidad Cartagena 2025.

Con este espacio, la administración distrital reafirma su compromiso con la innovación ciudadana y la formación de nuevas generaciones capaces de liderar soluciones tecnológicas para el desarrollo urbano.

Por su parte, Libis Valdez, directora de Relaciones Nacionales e Internacionales de UNITECNAR, destacó que “ejercicios como la Hackatón de Movilidad impulsan la innovación ciudadana al articular los proyectos de Alcaldía Distrital, con los aportes de la Academia y el apoyo de las empresas, creando soluciones tecnológicas sostenibles e integrales que transforman a Cartagena”

Las ideas desarrolladas durante la Hackatón de Movilidad 2025 reflejan el potencial de una generación que apuesta por una ciudad más moderna y sostenible. Con iniciativas como esta, Cartagena avanza hacia un futuro más inteligente, eficiente y conectado.