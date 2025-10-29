El acumulado de lluvias de Manizales amentó en las últimas semanas según la UGR

Manizales

El acumulado de lluvias en Manizales está aumentando ya que algunos sectores presentan incrementos importantes de lluvias, especialmente en la Ciudadela del Norte. Según las proyecciones del IDEAM las precipitaciones se incrementarán hacia finales de octubre y durante los meses de noviembre y diciembre

Manizales atraviesa actualmente un periodo de transición hacia la temporada de lluvias, caracterizado por un aumento progresivo en las precipitaciones y una disminución en la temperatura. Aunque los niveles registrados en las estaciones del municipio se mantienen dentro de la normalidad por debajo de los 200 mm, algunos sectores ya presentan acumulados importantes, especialmente la Ciudadela del Norte, donde se han alcanzado 190 mm en los últimos 25 días.

Según las proyecciones del IDEAM, las lluvias incrementarán hacia finales de octubre y durante los meses de noviembre y diciembre, por lo que se prevé que varios sectores de la ciudad superen pronto los 200 mm acumulados. Diego Rivera, director Unidad de Gestión de Riesgo de Caldas

“Recomendaciones por supuesto a la comunidad a estar alerta por las laderas, evitar intervenciones sobre ellas, arrojar residuos sólidos cuidar las obras de mitigación, proteger sus hogares, limpieza de canales, cunetas. Nosotros de la administración municipal realizar el monitoreo permanente por medio de nuestro sistema de alerta temprana en tiempo real, verificaciones en campo y por supuesto, continuamos con la ejecución de horas de mitigación en varios puntos”, dijo Rivera.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales mantiene un monitoreo permanente en tiempo real a través del Sistema de Alerta Temprana, el cual cuenta con más de 70 estaciones entre hidrológicas, meteorológicas y alarmas sonoras.