DIMAYOR inhabilita el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva por riesgo estructural

Neiva

El Club Atlético Huila confirmó que, luego de la inspección técnica realizada por la DIMAYOR en el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva, se concluyó que el escenario no reúne las condiciones mínimas de seguridad exigidas para la práctica del Fútbol Profesional Colombiano. El reporte elaborado por la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, advierte un alto riesgo de colapso en las tribunas ubicadas sobre los camerinos de los jugadores y árbitros.

Según el documento técnico, las deficiencias estructurales detectadas requieren una intervención profunda o, en el peor de los casos, la demolición total de las tribunas afectadas. Por tal motivo, la DIMAYOR declaró inhabilitado el estadio Guillermo Plazas Alcid hasta que se ejecuten las obras de refuerzo o reconstrucción necesarias. Esta medida impide al conjunto opita disputar en Neiva los compromisos correspondientes a la fase semifinal del torneo.

Directivos y exjugadores lamentaron la situación, recordando la historia del club desde su fundación en 1990 y su ascenso al fútbol profesional en 1992. Expresaron tristeza ante lo que consideran “una estocada final” para el equipo, al no poder jugar en su propio estadio. La demora en la firma del convenio entre la Gobernación y la Alcaldía de Neiva para la reconstrucción del escenario mantiene en incertidumbre el futuro del Atlético Huila y del fútbol profesional en la capital opita.

Ampliar

El club informó que, en coordinación con la DIMAYOR, se anunciará en las próximas horas el nuevo escenario deportivo donde el equipo actuará como local. Todo indica que el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, será el lugar escogido para albergar los partidos del Atlético Huila durante las cuadrangulares semifinales. La decisión, aunque necesaria por seguridad, representa un golpe para la afición huilense, que esperaba acompañar al equipo en su tierra.