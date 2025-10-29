Desde Cartagena Superservicios confirmó que ajustará herramientas de vigilancia para 2026

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, instaló la versión N°. 30 del Congreso de Energía MEM 2025 que se realiza en Cartagena, donde expertos nacionales e internacionales analizan los retos y oportunidades del mercado energético colombiano.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante su intervención, el Superintendente afirmó que la entidad prepara para el próximo año, el ajuste de algunas herramientas de vigilancia que permitan revisar los costos en la formación de los precios de generación eléctrica, balanceando la rentabilidad de los agentes y evitando que los costos ineficientes se les trasladen a los usuarios.

“Buscamos que las decisiones de los agentes, relacionadas con la oferta de precios que se dan en los contratos bilaterales y en los precios de bolsa de compra de energía, reflejen costos eficientes y de producción”, dijo.

Igualmente, anunció que se prevén cambios en los lineamientos de cargue de información para las empresas, los cuales permitirán detallar y entender mejor los reportes por actividad y por costos de operación. “Es necesario implementar nuevas formas de análisis de formación de precios en el mercado, de precios eficientes para lograr ese equilibrio entre rentabilidad y equidad”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad y al diálogo, recordando que los desafíos del sector solo podrán superarse con responsabilidad, cooperación y un Estado que actúe con decisión para proteger el interés público.

Destacó que en la Superservicios siempre van a tener la puerta abierta para poder establecer contacto y mesas de trabajo con cada uno de sus equipos.

“Quiero pedirles a ustedes que son los proveedores de la energía de millones de hogares en el país, que se conviertan también en guardianes de la eficiencia de los costos del servicio”, puntualizó.