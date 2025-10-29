Confirman condena a 16 años de prisión para el agresor sexual de una menor de edad

La Fiscalía General de la Nación presentó argumentos que le permitieron al Tribunal Superior de Cartagena confirmar la condenade 16 años de prisiónque en primera instancia le fue impuesta a un hombre señalado de abusar sexualmente de una sobrina.

La decisiónse da luego de resolverla apelación interpuesta por el abogadodel sentenciado quien se opuso al fallo del juez penal del circuito con funciones de conocimiento que el pasado 28 de marzo encontró responsable al hombre del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

Los hechos que motivaron la condena ocurrieron en la vivienda de la abuela de la menor agredida, ubicada en el barrio La Candelaria de la capital bolivarense. La Fiscalía demostró que el sentenciado incurrió en los abusos entre los años 2011 y 2018, cuando la víctima tenía 5 años, y se extendieron hasta cumplir 11.

La Fiscalíadeterminó que el hombre aprovechaba los momentos a solas con la víctimapara realizarle tocamientos de índole sexual,además de accederla carnalmente. La niña también era amenazada para que accediera a todas sus pretensiones y presionada para que no contara lo sucedido.

En cumplimiento de una orden judicial el responsable fue capturado en julio de 2018. El hombre fue inhabilitado para ejercer derechos y funcionespúblicas por el mismo lapso de la pena impuesta.

Estadecisiónesdesegundainstanciaycontraellaprocedeelrecursodecasación.