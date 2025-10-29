Casa Del Niño reactiva su Campaña “Alerta Coroncoro”

Casa del Niño inicia la Navidad con la campaña "Tutaina Sin Pólvora"

Con el inicio de las celebraciones de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre, Casa del Niño lanza nuevamente su campaña de prevención “Alerta Coroncoro”, una iniciativa que busca promover el autocuidado y la protección integral de niños, niñas y adolescentes durante este importante periodo festivo en Cartagena.

“Alerta Coroncoro” surge como respuesta al llamado urgente de velar por la seguridad de los menores en medio de celebraciones que, si bien están llenas de color, cultura y tradición, también pueden representar riesgos cuando no se toman las precauciones necesarias. La campaña pone a disposición de padres, madres, cuidadores y comunidad en general una serie de recomendaciones prácticas para evitar hechos lamentables como quemaduras, intoxicaciones o accidentes en eventos masivos.

Durante las Fiestas de Independencia del año 2024, se presentaron solo dos casos de menores atendidos con quemaduras leves causadas por pólvora (traki-traki). Aunque estos casos no revistieron gravedad, desde Casa del Niño reafirmamos nuestro compromiso de reducir esta cifra a cero casos en 2025.

“Cada niño que evitamos que se queme, que se intoxique o que sufra un trauma por descuido, es un motivo para seguir insistiendo en la prevención. Alerta Coroncoro es una invitación a cuidar, a celebrar con responsabilidad y a poner la vida y la salud por encima de todo”, afirmó el doctor Luis Alberto Percy Vergara, Director General de la institución.

Entre las principales recomendaciones de la campaña se encuentran:

- Evitar el uso de pólvora y buscapiés: La pólvora no es juego. Puede causar quemaduras graves o mutilaciones. Enseñemos a los niños a decir NO.

- No permitir el uso de espuma en aerosol: Estos productos pueden provocar intoxicaciones y afectar la vista o el sistema respiratorio.

- Evitar aglomeraciones y mantener a los menores acompañados: En desfiles o eventos masivos, los niños deben estar siempre bajo la supervisión de un adulto.

- Prevenir infecciones respiratorias: Cambios bruscos de temperatura, ropa húmeda o exposición prolongada al aire frío pueden desencadenar enfermedades respiratorias.

- Promover ambientes seguros en casa y comunidad: Mantener pisos secos, pasillos despejados y bebidas alcohólicas fuera del alcance de los menores.

Casa del Niño invita a todas las familias cartageneras a sumarse a esta campaña, para que la única alerta de estas fiestas sea la del ritmo, el gozo y la alegría. ¡Que nuestra independencia también se celebre cuidando lo más valioso: nuestros niños!