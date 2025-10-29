Cartagena, sede del Congreso Internacional de Investigación en Administración Pública

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) realiza en Cartagena el Congreso Internacional de Investigación en Administración Pública (CIIAP), un espacio académico que reúne durante dos días a investigadores, docentes, estudiantes y expertos de varios países latinoamericanos para analizar los retos actuales de la gestión pública.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El evento, liderado por la subdirectora de investigaciones de la ESAP, Johanna Hernández Moreno, busca fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias sobre los procesos de transformación que vive hoy la administración pública, impulsados por la tecnología, la sostenibilidad y la innovación en la gestión de lo público.

“Este congreso internacional recibe invitados de México, Argentina, Costa Rica y distintos territorios de Colombia, en un diálogo de saberes que nos permite reflexionar sobre cómo la administración pública se adapta a los desafíos de un mundo en cambio constante”, explicó Johana Ariza, docente investigadora de la ESAP, en entrevista con Caracol Radio.

Durante el encuentro se abordan temáticas relacionadas con la planificación territorial, la economía de lo público, la sostenibilidad y el impacto de las nuevas tecnologías —como la inteligencia artificial— en la relación entre el Estado y la ciudadanía. “Más allá de la tecnología, lo importante es lo que hacemos con ella y cómo contribuye a resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos”, agregó la docente.

El congreso, que se desarrolla en la sede de la ESAP en la avenida Pedro de Heredia de Cartagena, cuenta con la participación de autoridades locales, investigadores, estudiantes de pregrado y posgrado, y ciudadanía interesada en conocer los avances de la Escuela en materia de investigación y formación pública.

La agenda académica se extenderá hasta el 30 de octubre, con ponencias, paneles y espacios de discusión desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.