Cannabis es un gran antibiótico, ayuda a controlar la caspa: líder de cadena productiva de la planta

El Gobierno colombiano autorizó por primera vez la venta de flor seca de cannabis para uso médico y veterinario mediante el decreto 1138 de 2025.

La medida, basada en la Ley 1787 de 2016, permite su comercialización en farmacias con fórmula médica y busca incluir a pequeños y medianos cultivadores, quienes abastecerán el mercado durante dos años.

No obstante, el anuncio generó rechazo en parte del sector. Mayra Correa, líder productiva en Tolima, criticó la decisión y la calificó como una humillación, ya que, según ella, el Gobierno favorece licencias rápidas, mientras productores consolidados asumen altos costos y exigencias técnicas.

¿Qué es importante entender sobre esta autorización?

Correa pasó por los micrófonos de 10AM, en principio, resaltó que el decreto que autoriza el uso de la flor seca de cannabis como producto terminado representa un avance significativo para la industria.

Adicionalmente, explicó que este modelo se asemeja al de países como Estados Unidos, donde pacientes con diversas patologías acceden a los beneficios medicinales del cannabis mediante prescripción médica.

“Ese modelo es el que se trata de abordar a través de este decreto, no solamente para el bienestar de los pacientes, sino también para que la industria finalmente tomara una bocanada de aire fresco, porque desafortunadamente esta es una industria que viene muy golpeada desde su nacimiento”, agregó.

Por otra parte, dijo que la industria legal del cannabis en Colombia ha enfrentado restricciones desde 2018, limitando su desarrollo normativo y comercial. Hasta ahora solo se permitían derivados, pero esta nueva regulación amplía las posibilidades y mejora el acceso de los pacientes a tratamientos más asequibles y efectivos, añadió.

¿Cuáles médicos pueden recomendar o recetar cannabis?

Correa explicó que el uso medicinal del cannabis abarca múltiples patologías y especialidades médicas, desde el tratamiento del insomnio hasta el dolor articular, pero aclaró que no cualquier médico puede recetarlo sin una formación específica en cannabinoides.

Asimismo, afirmó que el Invima exige que el acceso sea mediante fórmulas magistrales, lo que encarece los tratamientos y limita su disponibilidad. La líder destacó que el nuevo decreto busca ampliar la especialización en cannabis entre profesionales de la salud, aunque advirtió que la industria enfrenta aún grandes barreras.

La experta también consideró a este avance un logro, pero también una situación difícil para los licenciatarios que llevan años invirtiendo. “Desde 2018 hasta hoy, 2025, no hay un mercado definido para la industria legal. Existe un mercado gris y un mercado ilegal donde nosotros no tenemos acceso por obvias razones”, añadió.

