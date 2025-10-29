Asointermedias pide reforzar acciones de prevención y atención ante emergencias por ola invernal
La asociación hizo un llamado a las autoridades a garantizar que la respuesta sea igual de efectiva en todo el territorio.
Colombia
La Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, Asointermedias, hizo un llamado a las autoridades a reforzar las acciones de prevención, atención y respuesta frente a los efectos de la ola invernal, esto ante las emergencias que se han presentado en distintas regiones del país.
Según indicaron desde la asociación, es necesario que las instituciones actúen de manera oportuna, activen los protocolos y prioricen la atención a las comunidades que puedan verse afectadas.
“Desde la Asociación se enfatiza la necesidad de actuar con oportunidad y previsión, garantizando que las instituciones competentes activen los protocolos de emergencia y prioricen la atención a las comunidades que puedan verse afectadas”.
Asimismo, señalaron que la coyuntura da paso a fortalecer la articulación entre los distintos niveles de Gobierno y de igual modo, asegurar que la respuesta sea igual de efectiva en todo el territorio.
“Desde la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias hacemos un llamado a todas las autoridades nacionales, departamentales y municipales para que prioricen la atención en esta ola invernal que lamentablemente afecta a nuestros conciudadanos. Invitamos a los alcaldes a mantenerse atentos, a conformar sus comités de emergencia y a enfrentar estas situaciones desde la planificación y el ejercicio correcto del buen gobierno”.
Aseguran entonces desde Asointermedias que se requiere de acción, coordinación y liderazgo e insisten en que el trabajo articulado entre las instituciones “es la clave para mitigar los impactos del clima y proteger la vida y el bienestar de los colombianos”.