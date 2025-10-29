Así serán los valores de la boletería y bonos para los cuadrangulares finales en Cartagena

Real Cartagena informa a nuestra hinchada y al público en general los precios establecidos para los abonos de cuadrangulares semifinales del Torneo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Estos valores, por tribuna, son los siguientes:

Occidental Alta: $170.000

Occidental Baja: $110.000

Oriental: $85.000

Norte: $30.000

Sur: $30.000

El abono incluye el ingreso a los tres partidos que disputaremos como locales en esta fase, frente a Boca Juniors de Cali, Real Cundinamarca y Patriotas FC.

Al adquirir el abono, el costo promedio por boleta para cada compromiso será de la siguiente manera:

Occidental Alta: $56.666

Occidental Baja: $36.666

Oriental: $28.333

Norte: $10.000

Sur: $10.000

Invitamos a toda nuestra afición a acompañar y apoyar al equipo en esta etapa definitiva, donde juntos continuaremos luchando por alcanzar nuestro objetivo.