Alcaldía de Suárez e IGNIKO denuncian silencio de Superservicios ante presuntos abusos de Interaseo

Colombia

La alcaldesa de Suárez (Tolima), Consuelo Avilés, y el gerente de LEGGAL Abogados y CEO de IGNIKO, Anyelo Lemus, denunciaron el aparente silencio de la Superservicios frente a los presuntos abusos de Interaseo S.A. E.S.P., respecto a la desvinculación de usuarios que desean cambiar de operador del servicio de aseo.

La mandataria explicó que en Suárez, más de 500 de los 800 suscriptores actuales han manifestado su intención de recibir el servicio a través de Empresas Públicas del municipio, pero Interaseo habría dilatado los trámites administrativos, impidiendo el inicio de la operación.

“Hemos insistido ante la Superintendencia para que intervenga, pero solo hemos recibido silencio administrativo. Mientras tanto, la comunidad sigue sin atención y sin posibilidad de elegir”, señaló Avilés.

La alcaldesa agregó que la empresa no cuenta con oficina de atención en el municipio, lo que deja a los usuarios sin canales efectivos para presentar quejas o reclamos.

Suárez no es un caso aislado

Por su parte, Anyelo Lemus, sostuvo que la situación de Suárez no es un caso aislado, sino parte de una problemática que se repite en otras regiones del país, incluida Ibagué, donde IGNIKO solo logró iniciar operaciones el primero de septiembre de 2025 tras una orden judicial.

En el caso de Ibagué, Lemus recordó que IGNIKO lleva 9 meses enfrentando obstáculos y negativa de desvinculación por parte de Interaseo por presunta mora de todos los suscriptores, lo que mantiene a más de 5.000 usuarios atados a un operador que ya no desean.

¿Qué pasa en Ibagué?

Lemus lanzó una fuerte crítica a la alcaldesa Johana Aranda. “Aquí en Ibagué tenemos una alcaldesa rezagada frente a la libre competencia, no se pronuncia y demuestra desconocimiento y ese silencio demuestra que la empresa privada está prevaleciendo sobre la entidad pública que es la garante, y consciente la violación de los derechos de los usuarios”.

La petición a la Superservicios

Finalmente, la alcaldesa Avilés hizo un llamado urgente a la Superservicios para que actúe frente a lo que considera una vulneración “sistemática” de los derechos de los usuarios y de la libre competencia.

“No podemos permitir que una sola empresa decida sobre el derecho de las comunidades a recibir un servicio digno. En Suárez haremos valer la ley y defenderemos el derecho de nuestros usuarios”, concluyó la mandataria.