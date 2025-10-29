Afinia realizará trabajos de renovación eléctrica en San Jacinto del Cauca

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura eléctrica que suministra energía al municipio San Jacinto del Cauca, Afinia, filial del Grupo EPM, realizará este jueves, 30 de octubre, trabajos de renovación eléctrica en esta localidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El equipo técnico adelantará actividades de renovación de equipos, elementos de red y labores de poda técnica preventiva, para las que se debe interrumpir el servicio entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., en la zona urbana y rural de este municipio.

Estas actividades hacen parte de los trabajos programados por la filial del Grupo EPM para seguir optimizando la calidad de la energía que reciben los habitantes de la región.