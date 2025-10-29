Con la presencia del señor Coronel Carlos Julio Estaban Blanco, subcomandante Policía Metropolitana de Cartagena; el señor Capitán Jeysson David Pérez Díaz, coordinador del Programa Auxiliares Bachilleres; el señor Comisario Walter Antonio Ramírez González, mando ejecutivo de comando de la Policía Metropolitana de Cartagena; y personal de Derechos Humanos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 283 jóvenes realizaron la ceremonia de juramento de bandera como Auxiliares de Policía, acompañados de sus familiares. De esta manera, continúan su servicio militar en favor de la convivencia y la seguridad ciudadana en diferentes puntos de la ciudad.

Con una ceremonia académica en el auditorio del Hotel El Dorado, ubicado en el barrio de Bocagrande, se realizó la clausura de los 283 nuevos jóvenes (155 hombres y 128 mujeres) auxiliares de Policía, entre los 18 y 21 años de edad, quienes culminaron su juramento de bandera, cumpliendo a cabalidad el proceso de formación. Posteriormente, firmaron junto a sus comandantes el acta de compromiso para consolidar su pacto con el mantenimiento de la convivencia y la seguridad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que durante su proceso de formación, estos nuevos auxiliares de Policía fueron capacitados en derechos humanos, código nacional de seguridad y convivencia ciudadana, ley de infancia y adolescencia, primeros auxilios y medio ambiente; asimismo, realizaron cursos de servicio al cliente en los procesos administrativos y desarrollo de habilidades principios y valores para la vida y el trabajo por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Varios de estos jóvenes provenientes de Turbaco, Cartagena y sus corregimientos, poseen estudios técnicos en enfermería, sistemas, archivos, contabilidad y otros conocimientos que utilizarán para prestar un servicio más cercano a la comunidad.

De esta manera, reiteramos nuestro compromiso hacia la comunidad de Cartagena, vinculando más jóvenes, tanto hombres como mujeres, quienes contribuirán a la construcción de una ciudad y una sociedad más próspera, con el fin de mejorar cada día y buscar siempre la sana convivencia y la seguridad.