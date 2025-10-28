Procuraduría pide a MinDefensa activar pólizas ante incumplimientos en mantenimiento de helicópteros
Cerca de 16 millones de dólares fueron entregados al contratista de anticipo.
JUSTICIA
La Procuraduría mantiene la lupa en el contrato 12/2024 MDN-EJC, relacionado con el mantenimiento y reparación de la flota de helicópteros MI-17 del Ministerio de Defensa.
Esta vigilancia del ente de control se hace luego de que la empresa Vertol System Company presentara retrasos en este contrato firmado por una cifra cercana a los USD 32.463.400.
Luego de recopilar una serie de documentos, se evidenció un alarmante incumplimiento del 92% en el avance físico del contrato, pese a que ya se desembolsó el 50 % del valor total (16 millones de dólares) como pago anticipado,desembolso del que, según el propio Ministerio de Defensa,no se tiene información del destino de esos recursos ni comprobantes que certifiquen esos pagos.
Activación de pólizas
Ante los riesgos de detrimento patrimonial, la Procuraduría solicito la activaciipon de la póliza de cumplimiento No. 05-00087580, expedida por Berkley International Seguros Colombia S.A.
Esta poliza cubre el pago de multas, la cláusula penal pecuniaria, la calidad de los bienes suministrados y la devolución del anticipo, en caso de incumplimientos por parte del contratista.
Para el Ministerio Público resulta preocupante la desaparición de las actas de reuniones de seguimiento, varias de ellas lideradas por el entonces viceministro de Estrategia y Planeación, y su asesor en las cuales se habrían autorizado prórrogas y pago anticipado del 50 % del contrato.
Adicionalmente, el procurador delegado registró deficiencias en la planeación financiera, la gestión documental, la acreditación de hechos de fuerza mayor, y la ausencia de cronogramas de ejecución.
La Procuraduría solicita al Ministerio que proporcione de forma urgente:
- Copias de todas las comunicaciones formales al contratista y a la aseguradora sobre las acciones sancionatorias, junto con pruebas del debido proceso.
- Copias completas de todas las actas de reuniones, con anexos que detallen objetivos, debates, decisiones y compromisos.
- Un programa de ejecución sostenido, incluyendo la ruta crítica, los tiempos de revisión por aeronave/componente, y una matriz de riesgos y un plan de contingencia para garantizar la operabilidad mínima de la flota MI-17.
- Un inventario técnico de componentes y repuestos, junto con números de serie, certificados de aeronavegabilidad y reportes de verificación de la supervisión a medida que se produzcan las entregas.
- Documentación para todas las prórrogas y anticipos aprobados, incluyendo justificaciones, matrices de riesgos, medidas correctivas, órdenes de compra, facturas, comprobantes de pago, análisis de riesgos y garantías requeridas.
- Integración de toda la documentación faltante en el expediente del contrato y provisión de un índice y enlace de acceso.
- Copias autenticadas de la póliza de seguro y todos los endosos, prueba de validez/suficiencia, pagos de primas y criterios internos para exigir garantías.