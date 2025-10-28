Procuraduría pide a MinDefensa activar pólizas ante incumplimientos en mantenimiento de helicópteros

JUSTICIA

La Procuraduría mantiene la lupa en el contrato 12/2024 MDN-EJC, relacionado con el mantenimiento y reparación de la flota de helicópteros MI-17 del Ministerio de Defensa.

Esta vigilancia del ente de control se hace luego de que la empresa Vertol System Company presentara retrasos en este contrato firmado por una cifra cercana a los USD 32.463.400.

Luego de recopilar una serie de documentos, se evidenció un alarmante incumplimiento del 92% en el avance físico del contrato, pese a que ya se desembolsó el 50 % del valor total (16 millones de dólares) como pago anticipado,desembolso del que, según el propio Ministerio de Defensa,no se tiene información del destino de esos recursos ni comprobantes que certifiquen esos pagos.

Activación de pólizas

Ante los riesgos de detrimento patrimonial, la Procuraduría solicito la activaciipon de la póliza de cumplimiento No. 05-00087580, expedida por Berkley International Seguros Colombia S.A.

Esta poliza cubre el pago de multas, la cláusula penal pecuniaria, la calidad de los bienes suministrados y la devolución del anticipo, en caso de incumplimientos por parte del contratista.

Para el Ministerio Público resulta preocupante la desaparición de las actas de reuniones de seguimiento, varias de ellas lideradas por el entonces viceministro de Estrategia y Planeación, y su asesor en las cuales se habrían autorizado prórrogas y pago anticipado del 50 % del contrato.

Adicionalmente, el procurador delegado registró deficiencias en la planeación financiera, la gestión documental, la acreditación de hechos de fuerza mayor, y la ausencia de cronogramas de ejecución.

La Procuraduría solicita al Ministerio que proporcione de forma urgente: