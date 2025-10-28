Policía impulsa la campaña de seguridad vial en el municipio de Calamar, Bolívar

Cartagena

La Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar intensifica la campaña el tiempo no se detiene ¡Tu vida si! para promover la seguridad vial entre los actores viales en el kilómetro 113 vía Sincelejo-Calamar.

La campaña el tiempo no se detiene ¡Tu vida si! se enfoca en ofrecer recomendaciones clave a los actores viales para prevenir accidentes y proteger sus vidas. Algunas de estas recomendaciones incluyen:

* Usar siempre el casco de seguridad.

* Respetar las normas de tránsito.

* No conducir bajo los efectos del alcohol ni de sustancias psicoactivas.

* Realizar revisiones técnico-mecánicas periódicas a la bicicleta.

* Utilizar chaleco reflectivo en horario nocturno.

* Mantener la distancia de seguridad con otros vehículos.

* Evitar realizar maniobras peligrosas o adelantamientos en zonas prohibidas.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del departamento de Policía Bolívar, ha declarado: “La seguridad vial es una prioridad para la Policía de Bolívar. Con la campaña el tiempo no se detiene ¡Tu vida si!, buscamos crear conciencia entre los ciclistas sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y conducir de manera responsable para proteger sus vidas y las de los demás usuarios de la vía”.

