Interponen queja disciplinaria en la Procuraduría en contra de la embajadora Laura Sarabia

JUSTICIA

El concejal Daniel Briceño radicó ante la Procuraduría una queja disciplinaria en contra de Laura Sarabia Torres, actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido, por una presunta incompatibilidad derivada del ejercicio simultáneo de cargos públicos.

Según la queja, Sarabia fue nombrada embajadora mediante el decreto 1029 del 29 de septiembre de 2025, cuando aún hacía parte de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías S.A., en representación del Grupo Bicentenario S.A.S., designación realizada el 21 de enero del mismo año.

En dicha condición, habría recibido honorarios equivalentes a 425 UVB, lo que, de acuerdo con el denunciante, podría constituir una violación a la Constitución que prohíbe desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación proveniente del Tesoro Público.

“Lo previamente mencionado configura una incompatibilidad o conflicto de intereses conforme a lo estipulado en el Artículo 128 de la Constitución Política que menciona: “Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.”, así como en el Decreto Ley 274 de 2000 “Por el cual se regula el Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular”, indica la queja de Briceño.

Briceño solicita al procurador Gregorio Eljach que ordene la apertura de una indagación preliminar y requiera tanto a la Cancillería como al Fondo Nacional de Garantías para certificar las fechas exactas de vinculación y retiro de Sarabia de dicha junta.

De comprobarse que la funcionaria no renunció antes de asumir el cargo diplomático, la situación podría configurar una falta disciplinaria por violación del régimen de incompatibilidades e inhabilidades aplicable a los servidores públicos.

¿Cuáles son los cargos que Laura Sarabia ha tenido en el gobierno Petro?

Laura Sarabia es conocida por ser una de las mujeres más influyentes del gobierno, y de mayor confianza para el presidente Gustavo Petro.

Su primer cargo en el gobierno fue como Jefa de Gabinete de la Presidencia de 2022 a 2023, luego fue nombrada como Directora General de Prosperidad Social de 2023 a 2024, y después pasó a ser Directora General del Departamento Administrativo de la Presidencia.

Finalmente, fue posesionada como canciller y tras su salida, ahora llega a la Embajada de Colombia en Reino Unido.