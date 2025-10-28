Hubo acuerdo: droguerías y farmacias seguirán operando bajo el modelo de minimarket en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que hubo acuerdo entre los representantes de las droguerías de Ibagué y la Secretaría de Salud del Tolima para que este tipo de establecimientos comerciales sigan funcionando como Minimarket.

La semana anterior, precisamente Caracol Radio reveló que las recientes circulares 441 y 442 emitidas por la Secretaría de Salud del Tolima tenían en vilo al gremio de las farmacias o droguerías del departamento. Debido a que los documentos oficiales prohibían la venta de licores, cigarrillos, vapeadores o productos empacados dentro de sus establecimientos, lo que podría acabar con sus unidades de negocio tipo minimarket.

En diálogo con Caracol Radio, Danny Ospina, representante de las droguerías de la ciudad, resaltó que desde la Gobernación del Tolima se haya atendido la preocupación de los propietarios de estos establecimientos a raíz de aplicación de las circulares 441 y 442.

“Fue una mesa de trabajo fructífera, esa preocupación que teníamos no se llevará a cabo, esperamos el pronunciamiento oficial, pero sabemos que todos debemos prepararnos para poder atender los requerimientos”, dijo Danny Ospina.

El dirigente empresarial resaltó la participación de Fenalco y otros líderes que permitieron llegar a un buen término en la reunión, lo que permitió que cesara la polémica.

“Se modificarán algunos aspectos que permitirá operar sin ningún problema en la región, todos entramos a ser parte de este proyecto y se logró el acuerdo entre las partes”, sostuvo Ospina.

Dato: si las resoluciones no se hubieran modificado, esto habría causado que cerca de 100 empleos estuvieran en riesgo.

“Hay varios puntos que veníamos cumpliendo, pero acá todos debemos estar de acuerdo para poder seguir operando en la capital del Tolima como un gremio. Al detalle hubo un acuerdo para que los droguerías puedan cumplir con los requerimientos”, resaltó.

Las medidas adoptadas por parte de la Secretaría de Salud

Durante el encuentro, la secretaria de Salud, Katherine Rengifo, anunció que se emitirá una aclaración a la circular vigente, para precisar aspectos relacionados con las condiciones mínimas que deben cumplir las farmacias.

Explicó la funcionaria que unos de los aspectos a tener en cuenta son: el metraje mínimo de 20 metros cuadrados, los productos permitidos y no permitidos, y la exclusión de elementos como cigarrillos, vapeadores y bebidas alcohólicas, que no hacen parte del objeto sanitario de estos establecimientos.

“Lo que buscamos es salvaguardar la vida de los tolimenses, abrigar tanto al gran cómo al pequeño empresario, y garantizar que la operación de cada farmacia se desarrolle bajo un marco responsable y seguro”, manifestó la secretaria de Salud del Tolima.

Finalmente, sostuvo que los formatos de Minimarket seguirán operando en la capital del Tolima.