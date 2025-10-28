Horóscopo de HOY, 28 de octubre, del profesor Salomón: es tiempo de renovar, cambiar y fortalecer

Las personas que han nacido en esta fecha (28), son de gran poder y de mucha prosperidad. Son muy creativas, confiables y que le traen suerte a los demás, que, además, siempre tienen la iniciativa de ayudar.

Para el día de hoy, hay un orden planetario entre Saturno, Júpiter y Plutón, que indica que es tiempo de renovar, cambiar y fortalecer. Por esto, muchas cosas se corregirán, y ayudarán a que nuevos proyectos puedan iniciar con éxito.

El número del día es 7548, la recomendación, encender una vela blanca y una verde, el color, es el verde, y la fruta, es la guanábana.

Horóscopo del profesor Salomón para este 24 de octubre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Debe tener firmeza y seguridad en todos los pasos que da en su vida, pues esto es fundamental para que pueda tener éxito y cumplir todas las metas que quiere conquistar. Según la lectura de sus cartas, hay algo que le traerá tristeza, relacionado con un familiar cercano, puede ser relacionado con el amor o su pareja.

Número del día: 4988.

Recomendación: El velón abre caminos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Para las personas de este signo, le llegará mucha calma y tranquilidad a su vida, lo que será muy importante, pues la necesitará para afrontar cambios que vendrán a su vida. Si ha querido viajar, se le presentará la oportunidad y los medios, por tanto, debe aprovecharlo

Número del día: 9876.

Recomendación: El dólar.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Para las personas de este signo vendrán buenas cosas, relacionadas con dinero y estabilidad. Está próximo a recoger los frutos de su trabajo, lo que ha sembrado y cultivado desde hace tiempo. En cuanto al amor, se restablecerá y fortalecerá.

Número del día: 1313.

Recomendación: El velón de las siete potencias.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Para las personas géminis, le llegarán cosas muy buenas y de gran importancia, pues le ayudarán a conseguir todas las metas que se ha propuesto, estas soluciones, le darán mucha alegría y felicidad. Para quienes desean cambiar de vivienda, o remodelar en la que viven, se le presentará la oportunidad.

Número del día: 9850.

Recomendación: La garrafa de la prosperidad.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

En los próximos días se estará equilibrando la parte relacionada con el amor, debe conversar con su pareja y arreglar los inconvenientes que ha tenido, y si no tiene pareja, debe analizar que cosas podría cambiar para que este aspecto fluya de mejor manera en su vida. Debe cuidarse la espalda, a nivel de salud, pues el no tener cuidado, lo podría afectar a largo plazo.

Número del día: 3418.

Recomendación: El vencedor.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Las personas de este signo, deben dejar atrás sus errores, o todo aquello que no salió bien, relaciones o negocios. Pues es importante para que pueda empezar de nuevo con proyectos diferentes. Por otro lado, el dinero le estará llegando, y en una cantidad más que suficiente.

Número del día: 4563.

Recomendación: El perfume de los 45 elementos.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Debe seguir adelante con sus proyectos, hay cambios que debe realizar, o algunos ajustes, pero esto no es una razón para que los abandone. Si usted desea tener una familia, o comprometerse con su pareja, es un gran momento para que tome la decisión de formalizar. En lo económico, el aspecto del dinero se estará solucionando, pues le llegará una suma que será de gran ayuda.

Número del día: 1566.

Recomendación: El vino para el amor.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

A las personas de este signo, les espera algo muy especial relacionado con una firma de papeles o documentos, que representarán mucha estabilidad. Además, le llegará una propuesta relacionada con la venta de una vivienda, pero debe tener mucho cuidado, pues debe asegurarse que dicho negocio le vaya a traer estabilidad a su vida.

Número del día: 1592.

Recomendación: La casa de Santa Marta.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Debe seguir su intuición, pues en estos días es muy acertada y tiene que aprovechar esto para poder lograr sus metas. Además, tendrá un ascenso o reconocimiento, que le traerá poder. Tendrá mucha estabilidad, bendición y sabiduría.

Número del día: 0123.

Recomendación: El cóctel de poder.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Hay algo relacionado con la vida financiera, pero no debe tener miedo, solo debe tener convicción y seguridad para realizar las cosas, pues esto evitará el fracaso. En ocasiones, usted mismo se aleja las oportunidades con su inseguridad, pues recuerde que todo se mueve con la fe.

Número del día: 7824.

Recomendación: El reventador.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Para las personas de este signo, le saldrán unos documentos a su favor, ya sea una hipoteca o una pensión, le traerá muchas bendiciones. Tendrá que luchar por algunas cosas, pero recuerde que el esfuerzo es necesario para cumplir con todo lo que se propone.

Número del día: 0448.

Recomendación: El kit de suerte rápida.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Las personas de este signo tendrán mucha estabilidad en su trabajo, llegarán oportunidades y proyecciones que lo fortalecerán y en cuestiones del dinero, le llegará un dinero proveniente de una fuente inesperada, pero debe saber aprovechar dicha situación. Recuerde tener confianza en sí mismo, pues es importante para lograr sus metas.

Número del día: 2077 .

Recomendación: El velón lluvia de plata.

