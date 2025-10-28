Festival del Libro del Tolima tendrá a Mario Mendoza, Piedad Bonett y Jorge Franco

Tolima

Todo está listo para la segunda versión del Festival Internacional del Libro del Tolima (FELIT), que llevará a Ibagué a escritores, poetas, periodistas y gestores culturales de distintas latitudes entre el 6 y el 9 de noviembre.

Este año, el evento contará con una muestra comercial de 30 editoriales nacionales, internacionales y locales, además de la participación de más de 100 autores en una agenda que reúne más de 90 actividades entre presentaciones de libros, talleres, conversatorios, lecturas, espacios infantiles y expresiones artísticas que dialogan con la literatura.

Apenas en su segunda versión, el FELIT tendrá la visita de escritores de gran relevancia internacional como Mario Mendoza, Piedad Bonnett, Jorge Franco, Pilar Lozano, Olga Behar y Jota Mario Arbeláez, entre otros. En representación local estarán William Ospina, Carlos Orlando Pardo y Jorge Eliécer Pardo.

El secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexander Castro Salcedo, destacó la esencia del encuentro. “El mensaje que envía este Festival Internacional del Libro del Tolima es regresar a lo simple, a lo que formó a la humanidad en conocimiento, en capacidad de comunicación y en pensamiento crítico, que es lo que hoy hace tanta falta en esta sociedad”.

Por su parte, Carlos Orlando Pardo, escritor y fundador del Festival, subrayó la magnitud de la convocatoria. “Bajo este patrocinio tenemos convocados a no menos de 130 autores de literatura infantil, juvenil y para adultos, además de traductores, editores y la presencia de más de 35 editoriales nacionales e internacionales”.

Aunque aún falta por conocerse la programación detallada del Festival, estos son los datos generales: