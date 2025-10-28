EE. UU. invierte 80 mil millones de dólares en reactores nucleares para abastecer al sector de la IA

La compañía energética Westinghouse alcanzó un acuerdo de “asociación estratégica” por 80 mil millones de dólares con el gobierno estadounidense de Donald Trump para la generación de energía nuclear a través de la construcción de nuevos reactores para abastecer al sector de la inteligencia artificial (IA).

La asociación entre el gobierno de Donald Trump y Brookfield Asset Management y Cameco, propietaria de Westinghouse, “acelerará el despliegue de la energía nuclear y la inteligencia artificial en Estados Unidos”, tal como dijo la empresa en un comunicado en el que anunciaron el acuerdo.

Westinghouse no especifica cuándo estarán operativos los reactores nucleares ni cuántos son; sin embargo, un portavoz de la compañía aseguró que el acuerdo se relaciona con una orden ejecutiva emitida por Trump en mayo, en la que ordenó el desarrollo de una decena de “nuevos grandes reactores con diseño completo para 2030”.

La empresa subrayó que el proyecto será financiado por la Casa Blanca.

La inversión más alta en energía nuclear

Esta inversión de 80 mil millones de dólares es la más alta hecha por Washington en energía nuclear desde el regreso Trump al poder este año.

El secretario de Energía, Chris Wright, afirmó que esta iniciativa “ayudará a liberar la gran visión del presidente Trump para energizar completamente a Estados Unidos y ganar la carrera global de la inteligencia artificial”.

Además, Wright resaltó que “el presidente Trump prometió un renacimiento de la energía nuclear, y ahora está cumpliendo”.

Echando un vistazo al mercado, gigantes tecnológicos como Google y Microsoft también han revelado importantes inversiones nucleares para satisfacer la alta demanda de energía de la IA.

A su vez, Howard Lutnick, secretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos, declaró que se trata de una "alianza histórica", que “respalda nuestros objetivos de seguridad nacional y mejora nuestra infraestructura crítica”, fomentando la reconstrucción de la soberanía energética.

De forma estimada, cada proyecto de dos unidades Westinghouse AP1000 generará o sostendrá 45 mil empleos de manufactura e ingeniería en 43 estados. El despliegue del proyecto a nivel nacional resultará en más de 100.000 empleos en el sector de la construcción.