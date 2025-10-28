Bancolombia presenta nuevas fallas para ingresar a su app HOY, 28 de octubre: actualización y más

Los servicios digitales de Bancolombia volvieron a presentar dificultades este martes a nivel nacional, afectando a miles de usuarios en diferentes regiones del país.

Desde primeras horas del día, clientes de la entidad financiera informaron a través de la red social x fallas para ingresar a la plataforma, realizar consultas de saldo, transferencias y otras operaciones básicas.

Esta situación ha generado malestar y preocupación, especialmente entre quienes dependen de la banca virtual para sus transacciones diarias.

Ante esta situación Bancolombia expidió un comunicado que señala lo siguiente: “En este momento presentamos un error para ingresar a nuestra app. Mientras lo resolvemos, nuestros clientes pueden hacer transacciones y consultas a través de la Sucursal Virtual Personas, usar los cajeros electrónicos, corresponsales bancarios y hacer pagos con tarjetas en comercios. Te contaremos cuando esté solucionado”, informó la entidad Bancaria”.

La semana pasada, las directivas de la entidad bancaria habían anunciado una compensación de carácter monetario a sus usuarios ante los problemas técnicos que se reportaron.

Bancolombia confirmó que los clientes pueden utilizar los cajeros electrónicos, corresponsales bancarios y efectuar pagos con tarjetas en todos los establecimientos comerciales en el país.

