Banco Contactar reconocido por su enfoque social e incluyente, busca ampliar su cobertura

Colombia

El Banco Contactar, entidad que nació en el sur del país y que hoy tiene presencia desde Nariño hasta el norte de Colombia, inició una nueva etapa que reafirma el compromiso institucional con la inclusión financiera, el desarrollo sostenible y la transformación social del país.

El nuevo presidente de Banco Contactar, John F. Linares Gómez, llega con una visión renovada que fortalece la misión del Banco de generar oportunidades económicas para miles de familias colombianas, en especial aquellas que históricamente han estado excluidas del sistema financiero formal.

Actualmente, la entidad tiene presencia en 18 departamentos y un impacto en 146.960 clientes, de los cuales el 52% son mujeres. Su cartera de crédito supera los $767 mil millones, cuenta con CDT por más de $279 mil millones y ahorros que alcanzan los $9.272 millones, cifras que reflejan el fortalecimiento del tejido microempresarial en el país.

Banco Contactar ha sido reconocido por su enfoque social e incluyente, expresado en programas como “Cuentas con Sentido”, de educación financiera integral; “Mi Tierra, finanzas con sentido étnico”, para comunidades indígenas y al rescate de saberes ancestrales. “MujerEs”, que promueve la equidad de género; “Jóvenes Rurales”, que impulsa el relevo generacional en el campo y “BioClima”, que fortalece las capacidades rurales frente al cambio climático.

“Estoy muy orgulloso de continuar con el importante desafío de Banco Contactar de trabajar por la inclusión financiera. Seguiremos fortaleciendo la tecnología inclusiva para contribuir en el desarrollo de las regiones de Colombia, apalancados en el modelo relacional de nuestros asesores, oficinas, entre otros puntos de contacto. Además de impulsar nuestra oferta de valor complementaria enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, dijo el nuevo presidente. John F. Linares G.

Este nuevo comienzo de la entidad trae consigo una serie de iniciativas que ponen en el centro a las personas, sus realidades y sus sueños. La primera es la creación de Centros de innovación y desarrollo empresarial, espacios que conectarán las necesidades locales con oportunidades de crecimiento. El primero abrirá en Pasto, ciudad natal del Banco, y funcionará como un laboratorio vivo donde confluirán emprendedores, campesinos, mujeres, jóvenes y líderes comunitarios junto a aliados estratégicos para construir soluciones conjuntas.

“Este modelo nace desde las raíces. Queremos que cada iniciativa, cada producto y cada conversación parta de la realidad del cliente, de su contexto y de sus desafíos. No se trata solo de acceso a recursos, sino de construir juntos caminos posibles”, señala el presidente de la entidad.

En este mismo sentido, el Banco presenta su nuevo portafolio de finanzas sostenibles, diseñado bajo principios de inclusión, equidad de género, educación financiera y compromiso ambiental. Entre los nuevos productos destacan:

Una línea de crédito express para clientes antiguos, que busca facilitar el acceso a recursos de manera ágil, reconociendo la relación de confianza construida a lo largo del tiempo.

El crédito Bioclima, una iniciativa que respalda proyectos con enfoque ambiental y climático, impulsando prácticas sostenibles en comunidades rurales.

Cuentas de ahorro para niños y mujeres, orientadas a fortalecer el hábito del ahorro en quienes tradicionalmente han estado excluidos del sistema financiero.

“Hablamos de superar el billón de pesos en cartera a 2026, pero esa cifra no es el objetivo en sí misma. Lo verdaderamente importante es que representará más de 180 mil historias, muchas de ellas en zonas apartadas, que podrán avanzar en sus proyectos de vida con acompañamiento real y con una banca que se pone en sus zapatos”, expresó Linares.

El fortalecimiento del ecosistema digital y la tecnología inclusiva siguen siendo un eje clave. Banco Contactar implementó su ChatBot “Cuentas con sentido” con inteligencia artificial, disponible en su página web y vía WhatsApp, para promover la educación económica y financiera en todo el país. Además, se integró a la plataforma BRE-B del Banco de la República para facilitar transacciones de bajo monto, y ofrece su nuevo CDT en línea, disponible a través del sitio web institucional, con tasas competitivas, sin comisiones y exento del 4x1000.

Lejos de ser un banco tradicional, Banco Contactar se define como una entidad social, que entiende la inclusión financiera como una herramienta para transformar realidades, cerrar brechas y crear oportunidades desde los territorios.

Esta nueva etapa no solo significa nuevos productos o metas financieras, sino que representa una manera distinta de hacer banca: una banca con propósito.

Un Banco con historia regional

El Banco Contactar abrió sus puertas en Colombia en marzo de 2024. Actualmente tiene presencia en 18 departamentos y se consolida como un conector del progreso, ofreciendo productos financieros ajustados a las necesidades de microempresarios y pequeñas y medianas empresas, así como soluciones de ahorro e inversión que acompañan las metas de sus clientes con propósito.

El Banco hereda 32 años de experiencia de la Corporación Contactar, su principal accionista, reconocida por su trayectoria de confianza y compromiso con el desarrollo social, ambiental y sostenible del país.