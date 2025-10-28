Autoridades revisan crisis de seguridad en Campo Tibú

Cúcuta

La decisión de Ecopetrol de suspender temporalmente la operación en Campo Tibú, en la vereda Palmeras del municipio de Tibú en el Catatumbo motivó la convocatoria a un consejo de seguridad para analizar el futuro de la empresa en la región.

El gobernador de Norte de Santander William Villamizar y su secretario de seguridad George Quintero serán los responsables de liderar esta reunión con las autoridades civiles, militares, de policía y judiciales con el fin de revisar la capacidad de respuesta ante la alerta por inseguridad desatada en la zona que impide la continuidad del proyecto.,

Durante lo corrido del 2025, la empresa ha sido víctima de siete intrusiones armadas en la Estación Norte, ubicada en la vereda Palmeras KM-16 del municipio de Tibú en Norte de Santander, en donde fueron hurtados más de 1.327 barriles de crudo, lo cual compromete la viabilidad de las operaciones en este territorio.

Con la suspensión de las operaciones en la zona norte del campo, se genera un impacto en la generación de empleo y la contratación de bienes y servicios con empresarios de la localidad.

Estos hechos violentos y la constante presencia de los Grupos Armados Organizados en los campos Tibú y Sardinata, ponen en riesgo la producción de 1.400 barriles de petróleo por día y 900 mil pies cúbicos diarios de gas que producen estos activos.

Este gas abastece la totalidad del servicio público domiciliario del municipio de Tibú y el 25% del gas que se consume en la ciudad de Cúcuta.

Por ahora, se desconoce cuanto tiempo se mantendrá suspendida la operación y las implicaciones sociales, económicas y de desarrollo social que tendrá para el departamento.

Ecopetrol hace nuevamente un llamado a las autoridades locales y nacionales para que garanticen la seguridad de la región y se den las condiciones necesarias para que pueda continuar generando oportunidades de progreso y desarrollo para el Catatumbo.

Se espera que después de esta reunión las autoridades puedan brindar todas las garantías a la compañía para restablecer y continuar la operación en esta región del oriente colombiano.