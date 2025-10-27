En ArmoníaEn Armonía

Teoría de la Elección: guía de herramientas prácticas para diseñar la vida que realmente deseas

¿Qué es la teoría de la elección y cómo usarla para vivir la vida que realmente queremos? Marcela Vallejo, psicóloga, especialista en psicología clínica y educativa y directora de bienestar del Colegio Rochester en Bogotá, donde trabajan esta técnica, nos comparte herramientas útiles para hacer uso de ella en nuestra cotidianidad.

25:11

Imagen de referencia vía Getty Images

