Teoría de la Elección: guía de herramientas prácticas para diseñar la vida que realmente deseas
¿Qué es la teoría de la elección y cómo usarla para vivir la vida que realmente queremos? Marcela Vallejo, psicóloga, especialista en psicología clínica y educativa y directora de bienestar del Colegio Rochester en Bogotá, donde trabajan esta técnica, nos comparte herramientas útiles para hacer uso de ella en nuestra cotidianidad.
Teoría de la Elección: guía de herramientas prácticas para diseñar la vida que realmente deseas
25:11
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imagen de referencia vía Getty Images