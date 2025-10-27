Sicario mató a ‘Tobías’ en las afueras de un establecimiento en Turbaco, Bolívar: esto se sabe

Cartagena

Como Rafael Tobías Guardo Castilla, de 38 años, fue identificado el hombre asesinado por pistoleros en el barrio San Pedro del municipio de Turbaco, norte de Bolívar.

De acuerdo con la versión entregada por la Policía Metropolitana de Cartagena que tiene jurisdicción en la población, el ‘Tobías’ como era conocido en el municipio, se encontraba en las afueras de un establecimiento abierto al público. De un momento a otro se le acercó un sujeto desconocido, quien desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

Guardo Castilla perdió la vida ante la gravedad de las lesiones, mientras que el homicida emprendió la huida del lugar sin ser capturado.

La Policía confirmó que el occiso, quien era mototaxista, presenta dos anotaciones judiciales por los delitos de homicidio y daño en bien ajeno.

Hasta el momento se desconocen los móviles, pero la principal hipótesis apunta a un presunto ajuste de cuentas.