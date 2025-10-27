Nueva Plataforma de Brilla

En 2025, el sistema de financiación no bancario Brilla ha ayudado a cumplir los sueños de más de 53.800 familias con un acumulado de créditos cercano a $193.000 millones de pesos. Algunas de estas personas, que se han convertido en héroes cotidianos, fueron las protagonistas del lanzamiento de la nueva plataforma de comunicación “Para eso… Brilla”.

En el lanzamiento, realizado en Cartagena en el Baluarte de Santa Cruz, Brilla exaltó a tres personas reales que han cumplido sus sueños con disciplina, mentalidad emprendedora y uso responsable de su cupo Brilla.

Yomaira Pérez Pacheco, del barrio El Socorro, fue una de las protagonistas de la noche. Ella se dedica a las labores del hogar; a la venta por revistas y productos de temporada, y además arregla uñas en su casa a personas vecinas, es madre de 3 hijos profesionales y uno de ellos estudió Derecho en UniColombo con el crédito Brilla.

“Aprendí desde niña que el trabajo digno es el camino para salir adelante. Mi mayor orgullo son mis hijos profesionales, y mi mamá, a quien sigo cuidando con todo mi corazón. Gracias a Brilla pude apoyarlos en sus estudios y cumplir sueños que antes parecían imposibles”, expresó Yomaira, quien ha utilizado el crédito en 17 ocasiones para compra de electrodomésticos y para mejorar su vivienda y la calidad de vida de sus hijos.

Guillermina León Pastrana y Catalina Ramos Jiménez, también contaron sus historias que conmovieron a los invitados a esta ceremonia, ellas compartieron cómo el cupo Brilla les ayudó a construir sueños como el de tener una vivienda digna, emprender con un negocio y apoyar a sus hijos en sus carreras universitarias.

“Llegué a Cartagena en 1996 buscando nuevas oportunidades. Mi espíritu emprendedor nació cuando me quedé sin trabajo y decidí sacar adelante a mis hijas creando productos de belleza y vendiendo congelados. La cocina es mi pasión, y con esfuerzo construimos nuestra casa. Gracias a Brilla, pude ayudar a más personas en mi familia, porque para mí, ayudar es mi forma de progresar”, contó Guillermina, cliente de Brilla.

Por su parte, para Catalina, el cupo ha sido esencial para levantar su casa. “Mi vida ha sido una lucha constante por mi familia. Hace 24 años llegué a San José de los Campanos y aquí levanté mi hogar, criando a mis tres hijos con amor y sacrificio. Gracias a mi trabajo y a Brilla, he podido mejorar mi casa y darles lo que necesitan. Hoy me siento orgullosa de ser ejemplo de esfuerzo y esperanza en mi comunidad.”

Esta nueva plataforma de marca es una apuesta por comunicar y conectar con los beneficios de Brilla a través de personas reales que han logrado avanzar en sus metas gracias a este sistema de crédito, donde las líneas más utilizadas son: Hogar con 28.420 créditos; Materiales para la construcción con 14.327 créditos y las líneas de celulares y motos con 8.049 y 5.823 créditos respectivamente.