Norte de Santander eligió a Iván Cepeda en la consulta del Pacto Histórico

Cúcuta

Las autoridades electorales en Norte de Santander reportaron completa normalidad en las 694 mesas habilitadas para la escogencia del candidato del Pacto Histórico.

En esta región, 34.010 personas se acercaron a las urnas durante la jornada que se extendió por ocho horas para permitir el desarrollo del debate.

Finalmente los resultados dieron por ganador a Iván Cepeda con 16.352 votos, Carolina Corcho 8.474 votos y Daniel Quintero 2.377 votos, para un total de votos válidos 27.203 votos.

De la misma manera, se reportaron 3.119 votos nulos, y 3.688 votos no marcados, par aun total de 34.010 participantes en la jornada electoral.

En esta zona del país el potencial de votantes es de 1.378.772, y la participación tan solo alcanzó un 2.46% en las urnas.

No se registraron problemas de orden público pero si se produjo el traslado de 214 mesas a última hora en la región del Catatumbo, por falta de logística, apoyo aéreo del Ejército Nacional por carencia de aeronaves y combustible para las mismas.