Murió hombre que fue atacado por sicarios en barrio Olaya Herrera de Cartagena: está identificado

Cartagena

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que el hombre que fue atacado por sicarios en el sector El Tancón del barrio Olaya Herrera, suroriente de la ciudad, murió en las últimas horas en un centro asistencial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Se trata de Juan Palacio Figueroa, de 25 años, oriundo de Cartagena, quien recibió varios impactos de arma de fuego accionados por dos sujetos desconocidos.

Versiones preliminares indican que los dos hombres se movilizaban en una motocicleta, llegaron a la zona y aprovecharon que la víctima estaba distraída hablando con algunas personas en una esquina del sector para atentar contra su vida. Al parecer, el parrillero sacó un arma de fuego y sin mediar palabra le disparó en repetidas ocasiones.

Palacio Figueroa quedó gravemente herido y de inmediato fue trasladado a un centro asistencial cercano, donde se confirmó su fallecimiento horas después.

Mientras tanto, los sicarios emprendieron la huida con rumbo desconocido sin ser capturados por la Policía Metropolitana. Este ataque sicarial se registró cuando en la ciudad se desarrollaba la jornada electoral de la consulta interpartidista del Pacto Histórico.