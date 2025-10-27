Militantes del Pacto Histórico destacan escogencia de su candidato

Cúcuta

Los representantes del Pacto Histórico en Norte de Santander destacaron los resultados de la jornada que se cumplió en el país para elegir a su candidato con miras a las elecciones presidenciales.

Isaac García, delegado del movimiento político dijo a Caracol Radio que “nosotros estamos complacidos de los resultados. Fue un trabajo importante que logró dar los resultados esperados a nivel país y decidir por quien representará nuestra candidatura”.

Indicó el dirigente que “ahora viene darle continuidad al trabajo que se ha realizado y que dejó también unas proyecciones importantes de Cámara y Senado por las que habrá que trabajar”.

Manifestó que “las autoridades tendrán que revisar los problemas que se presentaron en algunas regiones para poder subsanar esos problemas y darle todas las garantías a los votantes a futuro”.

Explicó que la decisión del candidato único entrará a fortalecer ese movimiento político con miras a las elecciones presidenciales del 2026.