Michelle Peiret: la especialista en nutrigenómica que ha transformado más de 6000 vidas

A lo largo de su carrera, ha ayudado a mejorar la salud de más de 6,000 personas mediante su método de bienestar, transformando la vida de miles de pacientes al enseñarles la poderosa conexión entre la alimentación, el estilo de vida y la expresión genética.

Su enfoque se basa en la premisa de que la genética no es un destino inmutable: factores ambientales y hábitos diarios pueden “encender” o “apagar” genes, influyendo de manera crucial en la predisposición a enfermedades y en la calidad de vida. Peiret enfatiza que comprender cómo “lo que comemos, cómo vivimos y qué elecciones tomamos día a día” impacta nuestra salud permite prácticamente “reescribir” la historia de bienestar de cada individuo.

Impacto y método en la salud de sus pacientes

Gracias a su formación multidisciplinaria, Michelle Peiret ha desarrollado un método integral que combina nutrición personalizada y cambios de hábitos sustentados en ciencia. Estudió en institutos especializados de nutrigenómica y ciencias de la nutrición en España, además de capacitarse en Harvard Medical School, enfocándose en cómo la dieta y el estilo de vida influyen a nivel celular. En sus consultas evalúa la composición genética individual de cada persona para determinar cómo procesa los alimentos y cómo esto afecta su organismo. A partir de ahí, diseña planes alimenticios “a la medida” de la genética de cada paciente, junto con protocolos de detox y restauración del equilibrio corporal, evitando en lo posible el uso de fármacos.

Este enfoque alternativo a la medicina convencional ha mostrado ser altamente efectivo, logrando mejoras sostenibles sin recurrir a medicamentos, sino mediante ajustes nutricionales personalizados. Peiret afirma que “el cambio más grande en la salud sucede cuando adoptamos hábitos saludables… no con dietas temporales, sino con un cambio radical y sostenible de hábitos”. Su filosofía empodera a las personas para tomar control de su bienestar y no “resignarse” a vivir enfermas, demostrando que “todas las enfermedades son potencialmente curables” a través de la alimentación y el estilo de vida adecuados.

Enfermedades y condiciones abordadas

A lo largo de su práctica, Michelle Peiret ha trabajado con personas que padecen diversas enfermedades crónicas y autoinmunes, aplicando su método para mejorar su calidad de vida. Algunas de las condiciones médicas que ha tratado incluyen:

• Cáncer

• Eczema (dermatitis crónica)

• Diabetes

• Lupus

• Psoriasis

Entre otras afecciones, también ha abordado casos de enfermedades cardiovasculares, Parkinson, vitíligo, artritis, osteoporosis, Alzheimer y fibromialgia, todas ellas mediante intervenciones nutricionales y epigenéticas adaptadas a cada paciente. Los resultados documentados incluyen remisiones o mejoras significativas en síntomas y marcadores de salud, lo que respalda la efectividad de su enfoque integral.

