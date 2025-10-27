Más de 80 familias resultaron damnificadas por inundaciones en Ortega, Tolima

Tolima

Durante el fin de semana, las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de los ríos en el municipio de Ortega, sur del Tolima, lo que terminó por afectar a más de 80 familias en el casco urbano y la zona rural.

Los afluentes que más aumentaron su caudal fueron los ríos Loany y Ortega, los cuales inundaron buena parte del municipio, según indicó el alcalde de Ortega, Diego Matiz.

“En Ortega hemos tenido un invierno muy crítico. En las últimas semanas ha llovido casi todos los días, lo que ha generado que el caudal de las fuentes hídricas aumente significativamente. Los ríos Loany y Ortega crecieron de forma considerable, de modo que se encontraron en un punto donde siempre coinciden, lo que generó desbordamientos por encima de los puentes, palizadas y represamiento de quebradas”, explicó el alcalde.

Si bien todavía avanza el censo de las personas afectadas, el informe preliminar da cuenta de 25 familias damnificadas en el casco urbano, más de 50 familias destechadas en la zona rural, 20 veredas incomunicadas y cultivos inundados.

“Le hacemos un llamado al Gobierno nacional, y desde luego al departamental, para que nos apoyen con maquinaria, materiales de ferretería, gaviones para la pérdida de banca, kits nutricionales y demás ayudas que podamos brindar a estas familias”, expresó Matiz.

Para este lunes, los ríos disminuyeron su caudal, lo que permitió retomar la normalidad en algunas zonas de Ortega. Sin embargo, todavía continúan incomunicadas más de 20 veredas.