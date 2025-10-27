Magisterio confirma paro de 24 horas en Norte de Santander

Cúcuta

Los educadores en la región respaldaron la convocatoria de paro que esta promoviendo la Federación Colombiana de Educadores, Fecode para el próximo 30 de octubre.

Hugo Cárdenas vocero de las directivas de Fecode dijo a Caracol Radio que “nosotros vamos a seguir defendiendo el modelo de salud del magisterio. sabemos de las dificultades que existen por la red prestadora de servicios y en eso es lo que queremos llamar la atención”.

Precisó que “será una jornada de protesta de 24 horas en las que todos los educadores pedirán al gobierno explicaciones sobre los intermediarios que han puesto en aprietos al sistema”.

“El tema de la Fiduprevisora, es hoy un tema que se tiene que entrar a revisar porque se están derivando unas situaciones muy complejas en la respuesta a los usuarios, en este caso a los educadores”.

Finalmente indicó que la concentración en Cúcuta iniciará en el parque Simón Bolívar y luego se trasladará al centro de la ciudad.