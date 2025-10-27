Cúcuta

Magisterio confirma paro de 24 horas en Norte de Santander

Fecode sale en defensa del modelo en salud

Fecode programa paro para el 30 de octubre / Foto Archivo Colprensa

Fecode programa paro para el 30 de octubre / Foto Archivo Colprensa

Cúcuta

Los educadores en la región respaldaron la convocatoria de paro que esta promoviendo la Federación Colombiana de Educadores, Fecode para el próximo 30 de octubre.

Hugo Cárdenas vocero de las directivas de Fecode dijo a Caracol Radio que “nosotros vamos a seguir defendiendo el modelo de salud del magisterio. sabemos de las dificultades que existen por la red prestadora de servicios y en eso es lo que queremos llamar la atención”.

Precisó que “será una jornada de protesta de 24 horas en las que todos los educadores pedirán al gobierno explicaciones sobre los intermediarios que han puesto en aprietos al sistema”.

“El tema de la Fiduprevisora, es hoy un tema que se tiene que entrar a revisar porque se están derivando unas situaciones muy complejas en la respuesta a los usuarios, en este caso a los educadores”.

Finalmente indicó que la concentración en Cúcuta iniciará en el parque Simón Bolívar y luego se trasladará al centro de la ciudad.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad