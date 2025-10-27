Llaman a juicio a exgerente de Imprenta Nacional por contrato para cédulas de extranjería

JUSTICIA

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra Andrés René Chaves Fernández, exgerente encargado de la Imprenta Nacional, por presuntas irregularidades en la contratación para la impresión de las cédulas de extranjería.

Según el ente de control, desde su función preventiva se advirtieron inconsistencias en el contrato interadministrativo suscrito entre Migración Colombia y la Imprenta Nacional para la impresión y suministro de las tarjetas de identificación para extranjeros.

Durante la investigación disciplinaria, el Ministerio Público estableció que la Imprenta Nacional no contaba con la capacidad técnica ni con la infraestructura tecnológica necesaria para producir las cédulas bajo las condiciones exigidas por Migración Colombia.

Ante esta situación, Chaves Fernández habría subcontratado con las empresas Accesos Holográficos Sucursal Colombia y Urbano Express Logística y Mercadeo S.A.S. la totalidad de las obligaciones y actividades esenciales del contrato.

Tras valorar las pruebas, la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación consideró que el exdirectivo “no se aseguró de que la empresa a su cargo contara con la capacidad técnica e infraestructura tecnológica necesaria” para cumplir con lo pactado, calificando su conducta como falta grave cometida con culpa gravísima.

En la misma decisión, el órgano de control archivó la investigación contra Carlos Fernando García Manosalva, director general de Migración Colombia; Rigoberto Niño Corredor, secretario general; y Carlos Julio Ávila Coronel, jefe de la Oficina Jurídica, al no encontrarse mérito para formularles cargos.