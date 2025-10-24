Colombianos detenidos en Venezuela empiezan a ser liberados

Cúcuta

Una mediación humanitaria de los gobiernos de Colombia y Venezuela permitió en las últimas horas la liberación de un grupo de colombianos detenidos en el vecino país.

El lugar del encuentro entre detenidos y familiares fue uno de los pasos binacionales, el puente Atanasio Girardot más conocido como Tienditas en la zona de frontera.

Lagrimas, alegría, sonrisas, abrazos se cruzaron entre los nacionales, 18 en total que lograron recuperar la libertad, luego de permanecer por más de un año en centros penitenciarios de Venezuela donde fueron señalados de la comisión de una serie de delitos de los que no les pudieron comprobar las autoridades venezolanas, y sin acceso a un debido proceso.

Dentro de este grupo están 18 de 38, los veinte restantes serán entregados al parecer en la próxima semana según han advertido las autoridades colombianas.

Los familiares de los liberados dijeron a Caracol Radio que “los recibimos como siempre, con el amor, con esta espera tan larga, sin tener noticias de ellos, en momentos tan difíciles que estuvieron ausentes y sobre todo lo más triste señalados de delitos que jamas cometieron”.

En medio de una fuerte temperatura, de alegrías para quienes se reencontraron y de caras largas, y tristes para quienes llegaron a verlos de nuevo y se encontraron con la noticia que será en una próxima entrega, así se produjo esta situación en la zona de frontera colombo venezolana.

Los testigos de este proceso fueron la canciller de Colombia Rosa Villavicencio y el embajador de Colombia en Venezuela Milton Rengifo.