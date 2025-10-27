IPCC iniciará ciclo de conferencias magistrales sobre historia de Cartagena

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) en convenio con la Academia de la Historia de Cartagena y en articulación con las universidades de la ciudad, darán inicio al ciclo de conferencias magistrales sobre historia de Cartagena, un espacio académico gratuito y abierto al público, que busca fortalecer el conocimiento, la reflexión y el diálogo en torno a los procesos históricos que han definido la identidad cultural y patrimonial de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los encuentros están dirigidos a agentes culturales, actores festivos, formadores, personal de museos y bibliotecas, estudiantes, personal de entidades públicas asociadas a la gestión cultural y al público cartagenero en general.

El ciclo comprende seis sesiones presenciales, lideradas por reconocidos académicos e historiadores vinculados a la Academia de la Historia de Cartagena, y se desarrolla en distintos escenarios de la ciudad, entre ellos universidades, bibliotecas y espacios patrimoniales. Los temas abordarán desde la historia colonial hasta la época republicana, pasando por el proceso de independencia y su impacto en la construcción de ciudadanía.

Los contenidos giran en torno a tres grandes ejes: la historia colonial (siglos XVI–XVIII), el proceso de independencia (principios del siglo XIX) y la historia republicana (siglos XIX–XX), con énfasis en aspectos políticos, urbanos, económicos, sociales y culturales que han definido la evolución de la ciudad.

“Con este ciclo de conferencias reafirmamos nuestro compromiso con la formación cultural y la memoria histórica de Cartagena, ofreciendo a la ciudadanía espacios de aprendizaje y diálogo que enriquecen nuestro sentido de pertenencia y fortalecen la identidad cartagenera”, destacó Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena, quien invitó a toda la comunidad a participar activamente de las sesiones programadas.

Así mismo, Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC, resaltó que esta iniciativa “articula conocimiento, patrimonio y participación ciudadana. Es una oportunidad para que los cartageneros comprendan la historia viva de nuestra ciudad, y se conviertan en multiplicadores de su valor patrimonial y cultural”.

Las conferencias están en directa relación con el proceso de la Escuela Festiva de Cartagena y la programación académica de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre; con el propósito de fomentar la apropiación social del conocimiento histórico local y promover la construcción de ciudadanía y memoria colectiva.

Programación

Conferencia Cartagena y su economía en perspectiva histórica

Fecha: Lunes 27 de octubre

Lugar: Universidad Tecnológica de Bolívar – Sede Ternera

Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Conferencista: Haroldo Calvo

Conferencia Fortificaciones y murallas de Cartagena

Fecha: Martes 28 de octubre

Lugar: Biblioteca Universitaria Rafael Núñez – URN

Hora: 9:00 a.m.

Conferencista: Alberto Samudio

Conferencia La historia tras el Canal del Dique

Fecha: Miércoles 29 de octubre

Lugar: Universidad San Buenaventura

Hora: 3:00 p.m.

Conferencista: José V. Mogollón

Conferencia Desarrollo industrial y cultura empresarial en Cartagena

Fecha: Jueves 30 de octubre

Lugar: Universidad San Buenaventura

Hora: 2:00 p.m.

Conferencista: María Teresa Ripoll

Conferencia La arquitectura republicana en Cartagena

Fecha: Viernes 31 de octubre

Lugar: Biblioteca Universitaria Rafael Núñez – URN

Hora: 3:00 p.m.

Conferencista: Alberto Samudio