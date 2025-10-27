Ingeniero Anthony Gutiérrez impulsa la innovación en automatización y diseño eléctrico

Con una carrera que cruza fronteras y transforma espacios clave tanto en su país natal como en Estados Unidos, el ingeniero Anthony Gutiérrez se ha consolidado como un referente en automatización de edificaciones inteligentes y diseño eléctrico de alta complejidad. Su especialidad: integrar tecnología, eficiencia energética y arquitectura con una precisión poco común en el rubro.

Gutiérrez no solo domina el diseño de sistemas eléctricos modernos, sino que también incorpora modelado 3D como herramienta para visualizar, optimizar y coordinar la instalación de redes eléctricas en proyectos arquitectónicos exigentes. Esta capacidad le ha permitido asegurar que cada sistema se ajuste al entorno físico y funcional del edificio, anticipando problemas y mejorando resultados.

Uno de sus principales logros fue la automatización del Centro Cívico Multifuncional del estado Mérida, estado andino venezolano, y fue considerado el primer edificio inteligente de la región. Allí implementó una solución basada en sensores, actuadores y controladores Siemens bajo plataforma SCADA. El sistema permitió que el edificio adaptara su consumo energético en tiempo real, reduciendo desperdicios y mejorando el confort de los usuarios. El proyecto marcó un hito para la infraestructura pública en el occidente venezolano.

Gutiérrez también fue parte del equipo encargado de la inspección y corrección del sistema eléctrico de la Catedral Basílica Menor de Mérida, patrimonio histórico y religioso de la ciudad. Su intervención garantizó que las instalaciones cumplieran con el Código Eléctrico Nacional, respetando el valor arquitectónico del templo y reforzando la seguridad de miles de visitantes.

En el sector privado, lideró un proyecto clave para Laboratorios Valmor, la empresa farmacéutica más importante de Mérida. Allí automatizó los sistemas eléctricos en áreas críticas de producción, elevando la eficiencia energética y reduciendo riesgos de interrupciones en procesos sensibles. Fue una modernización que impactó directamente en la capacidad operativa de la compañía.

Su talento también ha sido requerido en Estados Unidos. En el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, Florida, formó parte del equipo que modernizó la Terminal 3. El desafío incluyó el diseño de sistemas eléctricos complejos, adaptados a los más altos estándares de seguridad, eficiencia energética y normativas internacionales. La experiencia consolidó su perfil como ingeniero capaz de operar en grandes proyectos de escala internacional.

Otro encargo destacado fue su participación en el desarrollo del hangar y FBO de Reliance Aviation en el Aeropuerto de Tamiami, en Miami. El reto consistió en diseñar una infraestructura eléctrica robusta para operaciones aeronáuticas, al tiempo que se aseguraba el confort y lujo exigido por los clientes de alto perfil. El resultado fue una instalación segura, eficiente y acorde a las expectativas de la industria aeronáutica estadounidense.

Con un enfoque técnico riguroso y una visión innovadora, Anthony Gutiérrez se posiciona como un profesional clave en el avance de edificaciones inteligentes y soluciones energéticas de última generación.