Estado no brinda oportunidades a mujeres que quieren dejar el trabajo sexual: Amaranta Hank

La exactriz de cine para adultos, quedó dentro del top 10 de las mujeres más votadas de la consulta del Pacto Histórico.

15:25

Amaranta Hank, logo Pacto Histórico (Fotos: tomadas de redes sociales de Hank y del Pacto).

La aparición de Amaranta Hank, periodista, creadora de contenido para adultos y exactriz porno, como aspirante al Senado por el Pacto Histórico en 2026, generó amplio debate público.

Su campaña, marcada por el lema “Nos gusta arriba, no abajo”, busca visibilizar a las trabajadoras sexuales y denunciar la hipocresía política frente al estigma.

Adicionalmente, Hank sostiene que representa a mujeres discriminadas por su oficio y defiende su derecho a participar en política.

Aunque su candidatura ha enfrentado rechazo, también se ha dicho que simboliza una ruptura con los prejuicios y un reclamo de representación auténtica en el Congreso. En este contexto, Hank pasó por 10AM para abordar los resultados de la consulta del pasado 26 de octubre.

