Dos personas fallecieron en accidentes de tránsito en la variante de Ibagué

Ibagué

Dos accidentes de tránsito que se registraron en las últimas horas en la variante de Ibagué dejaron igual número de personas que perdieron la vida confirmaron las autoridades.

En primera instancia se conoció que del caso de una mujer de 30 años identificada como Gabriela Quiroz, quien fue arrollada por un bus intermunicipal cerca a la glorieta de la casa de la moneda en la comuna 9 de Ibagué.

“Según el informe preliminar, un bus de servicio público atropelló a una mujer de aproximadamente 30 años, quien se encontraba en condición de peatón y lamentablemente perdió la vida en el lugar. El conductor resultó ileso y la prueba de embriaguez arrojó resultado negativo”, dijo Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad de Ibagué.

Por otra parte, en el kilómetro 10 de la ruta 40, vía Ibagué – El Espinal, murió Gresmari Carolina Figuera Viloria de 26 años, persona que se movilizaba en un camión y al momento de bajarse cayó debajo del mismo, el automotor de carga habría arrancado sin percatarse que la mujer se encontraba sobre la vía. Esta persona viajaba junto a su familia de manera informal hacia Venezuela.

Otras cifras que dejó el fin de semana en materia de movilidad en Ibagué

De acuerdo con el balance entregado por Giovanny Posada Toro, director operativo de la Secretaría de Movilidad, durante las jornadas se impusieron 206 comparendos a conductores por infringir las normas de tránsito.

“Dentro de estos resultados, seis conductores fueron sancionados por conducir en estado de embriaguez, una conducta que representa un riesgo latente para la vida propia y la de los demás actores viales. Además, se presentaron 14 accidentes de tránsito que dejaron 22 personas lesionadas, las cuales fueron atendidas por los organismos de socorro”, resaltó Posada.