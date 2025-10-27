Deyvi Mardelli: El “arquitecto” detrás de marcas que rompen esquemas en el e-commerce

En una industria saturada de productos y promesas vacías, donde muchos intentan vender lo mismo con diferentes etiquetas, Deyvi Mardelli destaca por algo que no se enseña en ningún curso: visión sistémica

No ve el e-commerce como un embudo o un canal de ventas. Lo ve como un organismo vivo, complejo, interconectado. Un sistema donde cada parte —desde la propuesta de valor hasta la experiencia postventa— debe trabajar en sintonía para crear marcas memorables que no solo vendan, sino que conecten, permanezcan y crezcan.

Su forma de pensar es poco común en el mundo del comercio digital. Mientras la mayoría se obsesiona con métricas inmediatas y resultados a corto plazo, Mardelli prefiere ir más profundo. Observa patrones de comportamiento, estudia datos, analiza decisiones del cliente en cada etapa y se pregunta constantemente cómo mejorar la experiencia. Para él, vender es solo una consecuencia natural de entender al cliente en profundidad.

Esta mentalidad estratégica, casi quirúrgica, lo ha llevado a transformar marcas desde su esencia. No se trata de mejorar campañas. Se trata de rediseñar la arquitectura entera de cómo una marca vive y respira en el ecosistema digital.

Alphagear: Una marca construida desde la disrupción

Uno de los casos más emblemáticos de su enfoque es Alphagear, una marca que no solo rompió récords internos, sino que redefinió las reglas de su categoría. En un mercado dominado por relojes inteligentes estilizados y mensajes neutros, Mardelli apostó por lo contrario: un diseño robusto, masculino, con personalidad fuerte, enfocado en hombres trabajadores, de los que necesitan que su reloj aguante el ritmo de sus días. Esa decisión —arriesgada para muchos— terminó siendo la clave del éxito.

No solo fue el producto lo que marcó la diferencia. Fue la comunicación. Nada de lenguaje corporativo ni promesas de perfección. Alphagear habló claro, con autenticidad, con tono real. Y eso conectó con una audiencia que se sentía invisible ante el marketing genérico. El resultado: más de 100 mil pedidos online y cerca de 10 millones de dólares en ventas en un solo año. Una hazaña que le valió el Shopify Milestone Award, una distinción que solo recibe menos del 1% de las tiendas activas en la plataforma.

Pero para Mardelli, más allá del premio, fue una validación de que el sistema que había diseñado —basado en datos, intuición, análisis y narrativa estratégica— estaba funcionando. No era suerte. Era método.

Una carrera construida desde la visión y el esfuerzo

Deyvi no llegó a ese punto por accidente. Emigró de Venezuela con una visión clara: crecer, aprender, construir. Mientras estudiaba una Maestría en International Business Management en Estados Unidos, trabajaba y emprendía al mismo tiempo. No había tiempo de sobra, pero sí determinación de sobra. Esa etapa formativa no solo le dio herramientas académicas, sino la templanza para moverse en entornos de alta presión sin perder el enfoque.

Tiempo después fundó American Point, su primer proyecto de e-commerce desde cero. Con poco capital, mucho análisis y una mentalidad de largo plazo, logró convertirlo en una empresa de varios millones. Fue su primer laboratorio real, donde validó muchas de las teorías que hoy aplica con éxito en distintas marcas.

A lo largo del camino, ha colaborado con diferentes proyectos, ayudando a otros emprendedores a escalar, ajustar y rediseñar sus modelos. Más que consultor, ha sido un socio estratégico: alguien que entra al negocio, lo estudia desde adentro y transforma intuición en acción concreta. Lejos de quedarse con lo que funciona para él, ha compartido sus métodos, marcos y aprendizajes con colegas, viendo cómo se replican con resultados igual de sólidos.

En reconocimiento a su impacto en el sector, también recibió el prestigioso Premio Mara de Oro, una de las distinciones más importantes de Venezuela y Latam, otorgada por su trayectoria en el desarrollo de marcas digitales con proyección internacional. Para él, este premio tiene un valor simbólico profundo: representa todo el recorrido desde sus orígenes hasta convertirse en una figura clave del e-commerce regional.

Pensar diferente, actuar diferente

Lo que realmente hace de Deyvi Mardelli una figura disruptiva no son solo sus logros, sino su manera de pensar. Tiene la capacidad poco común de combinar pensamiento analítico con sensibilidad humana. Usa datos, sí, pero también escucha. Interpreta patrones, pero no pierde de vista a las personas detrás de ellos. Entiende que una marca no solo es un logo y un producto; es una promesa. Y esa promesa solo se cumple cuando hay coherencia en cada punto de contacto.

Él mismo se define como alguien terco, apasionado, con una dosis de locura controlada. Sabe que no todos los días son fáciles. Que emprender, liderar y escalar tiene un costo. Pero también sabe que el crecimiento viene del movimiento constante. No le interesa parecer perfecto, le interesa avanzar, aprender, ajustar. No sigue tendencias; las estudia, las cuestiona y, cuando es necesario, las rompe.

Su especialidad no es solo el análisis de datos o el media buying. Es la capacidad de ver el sistema completo, detectar los cuellos de botella, entender qué quiere realmente el cliente y construir una experiencia que tenga sentido de principio a fin. Una experiencia que no solo venda, sino que deje huella.

Más allá del éxito: propósito y dirección

Para Deyvi, el mayor logro no son las cifras, los premios o el reconocimiento. Lo que más lo llena es haber podido usar su conocimiento para ayudar a otros a crecer, y sobre todo, haber logrado algo muy personal: mantener a sus padres con el fruto de su trabajo. Ese propósito —humano, concreto, real— es el motor que lo empuja a seguir creando.

En un mundo que cambia a velocidad de vértigo, él se toma el tiempo de entender. Porque sabe que la clave no está en correr más rápido, sino en construir sobre terreno firme. Y eso es lo que ha hecho: construir. Con visión, con estrategia, con alma. Deyvi Mardelli no es solo un experto en e-commerce. Es un arquitecto de marcas con pensamiento propio, con resultados comprobables y con una claridad poco común sobre lo que significa crear valor real en la era digital.