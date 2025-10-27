Constelaciones Familiares: la psicóloga Mireya Kurmen explica cómo este método revela conflicto
Las constelaciones familiares, es un método terapéutico alternativo que nos permite entender mejor los conflictos que tenemos en diferentes aspectos de la vida como las relaciones de pareja, la salud, el trabajo, nuestra relación con el dinero, entre muchos otros. Mireya Kurmen, psicóloga y quien se formó con Bert Hellinger, el creador de esta técnica nos explica cómo usarla a nuestro favor.
Constelaciones Familiares: la psicóloga Mireya Kurmen explica cómo este método revela conflicto
25:43
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Imagen de referencia vía Getty Images