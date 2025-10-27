Cartagena

Colectivo Traso realiza tercera edición del Congreso Mujeres Imparables en Cartagena

Lideresas del sector público, privado y social se reunirán para dialogar sobre los avances en equidad, inclusión y liderazgo femenino

Cartagena está lista para recibir a mujeres que están dejando huella en sus comunidades, empresas y territorios. Este martes 28 de octubre se realizará el III Congreso Mujeres Imparables 2025, una cita que invita a reflexionar sobre el poder transformador del liderazgo femenino y a compartir experiencias que inspiran acción.

El encuentro, que tendrá lugar en el Museo Naval del Caribe, a partir de las 8:00 a. m, es liderado por Colectivo Traso, gracias al apoyo y respaldo de sus empresas afiliadas y aliadas: Argos, Corteva y Esenttia. En esta nueva oportunidad reunirá a voces que impulsan el cambio desde distintos frentes: la educación, la cultura, el sector público, la empresa y el liderazgo social.

Durante la jornada se abordarán conversaciones sobre la construcción de la infancia femenina en la historia latinoamericana, el empoderamiento económico de las mujeres en Bolívar y las oportunidades que nacen cuando la inclusión se convierte en motor de desarrollo. También será un espacio para reconocer las experiencias de mujeres que transforman desde la cultura y el territorio, así como para explorar nuevas formas de liderazgo que parten del autoconocimiento, la empatía y el propósito.

Entre las conferencistas y panelistas invitadas se encuentran: Johana Cifuentes, licenciada en lengua castellana; Angélica Villalba, secretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación de Bolívar; Lucy Espinosa, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC); Alejandra Espinosa, gerente de Fiestas de la Independencia; Luz Marina Paria, concejala de Cartagena; Natalia Largo, de Levante Consulting Group; Rafid Tatiana Contreras, gerente de Talento Organizacional y TI de Esenttia; Paula Álvarez Fino, de Unicef, entre otras.

“Cada intervención será una oportunidad para reafirmar que ser imparable es atreverse a inspirar, abrir caminos y generar oportunidades para todas. Este congreso es una iniciativa de Colectivo Traso, en el marco de su programa Imparable y su programa VibraStem, con los cuales trabajamos por el empoderamiento femenino y la educación STEM”, dijo Liliana Puello López, directora ejecutiva de Colectivo Traso.

A partir de las 8:00 de la mañana, el Museo Naval del Caribe, en el Centro Histórico de Cartagena, abrirá sus puertas para el desarrollo de esta jornada que se extenderá hasta las 5:00 de la tarde. Será un espacio para el diálogo, el aprendizaje y el intercambio de experiencias en torno al liderazgo femenino.

Las personas interesadas en participar pueden realizar su inscripción en el siguiente enlace: https://es.surveymonkey.com/r/MImparables.

